（有影片）／綠色宗教！傳統結合永續 員林承天宮添財庫祈旺運

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為兼顧宗教信仰與環境永續，彰化員林信仰中心承天宮今（4）日上午舉行環保金爐開火啟用大典，並依循古禮置天台舉辦添財庫科儀，象徵香火傳承、生生不息。

員林承天宮今日啟用環保金爐並舉行置天台添財庫儀式，在保留傳統信仰的同時推動低碳祭祀，為信眾祈求新年財運與平安。（記者陳雅芳攝）

彰化縣員林市重要信仰中心「承天宮」，今（4）日上午9時隆重舉行「環保金爐開火啟用大典」，廟方依循傳統祭典科儀設置天台，恭請大法師主持「添財庫（天財庫）」法會，儀式簡單莊嚴，吸引眾多信眾到場參與，共同祈求新的一年財運亨通、闔家平安。

活動中，員林市代理市長賴致富與承天宮管理委員會成員一同依儀進行添財庫儀式，為城市祈福，也為自身與家人祝禱新年順遂。現場香火裊裊、氣氛莊重，展現宗教文化深厚底蘊。

承天宮管理委員會主委林名羲表示，為響應政府低碳、永續環保政策，承天宮歷經多年規劃與努力，正式引進現代化環保金爐。新式金爐具備高效能過濾系統，可大幅降低燃燒金紙所產生的煙塵與污染，在保留傳統信仰溫度的同時，也兼顧空氣品質與環境保護。

林名羲指出，環保金爐打造無煙害、低灰燼的祭祀環境，不僅守護信眾健康，也在宗教文化與環境永續之間取得平衡。本次特別選在上午9時舉行「開火」儀式，象徵香火鼎盛、財源綿延。

此外，隨著春節腳步將近，承天宮也預告春節期間將推出新春「博杯」活動，規劃「擲筊比賽」，祭出多項吸睛大獎，包括象徵長壽與富貴的「999純金黃金龜」，以及充滿喜氣的「美金紅包」，預料將吸引大批信眾前來參香祈福。

廟方也貼心準備象徵平安的「蘋果」與多樣好禮，讓參與民眾「有拜有保庇、有吃又有拿」，在歡樂熱鬧中迎接嶄新的一年。