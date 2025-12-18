（有影片）／線西塭仔港4000尾烏魚湧現 野生烏魚子搶翻天

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冬至前夕，「烏金」搶先報到。漁民黃超群昨（17）日晚間把握入冬後難得的捕烏良機，自東引至淡水間海域出海作業，與漁工頂著強風與浪湧撒網，果然獲幸運之神眷顧，一網收起滿滿「正頭烏」，目測數量多達4000尾。

烏金到港啦！漁民黃超群一網捕獲4000尾烏魚，於彰化線西塭仔港開賣，現場人聲鼎沸，氣氛熱絡。（縣議員賴清美提供）

今（18）日上午船隻返抵彰化線西塭仔港，隨即展開殺烏取卵作業，肥美漁獲一字排開，吸引大批饕客、盤商與加工業者湧入港區搶貨，現場人聲鼎沸，氣氛熱絡。

這批烏魚平均每尾重達5、6台斤，不少超過成人手臂長度，最大一尾甚至逼近9斤，魚體碩大、油光閃亮。最受矚目的野生未曬乾烏魚子，每台斤價格約1200元至1800元不等，視大小與油脂含量而定，行情與往年相近。現場「殺烏取卵」畫面壯觀，金黃飽滿的烏魚子一顆顆取出，令不少首次目睹的民眾直呼震撼，拍照、錄影紀錄難得景象。

黃超群指出，今年受到暖冬影響，烏魚群出現時間明顯較往年延後，但這一網的品質相當亮眼，「魚肥、卵滿，完全不輸往年」，其中單顆烏魚子重量接近2斤，油脂厚實、口感綿密，是老饕心目中的上品。

他也分享捕烏經驗，往年烏魚多在冬至前後約10天內陸續現蹤，但近年氣候變化劇烈，魚群洄游時間與數量都較難預測。今年整體偏晚，目前才算剛進入產季，現階段魚群仍多集中在東引、馬祖北部海域，須等冷氣團持續南下，水溫下降，烏魚才會一路往中、南部海域洄游產卵。

烏魚素有「烏金」美名，全身幾乎都能利用，除了價格最高的烏魚子外，烏魚膘同樣是高價珍品；去除內臟後的烏魚殼依體型分級販售，大尾每台斤約120元。為讓更多民眾嚐鮮，現場也推出俗稱「小可愛」的小尾烏魚，中尾每尾150元、小尾100元，吸引不少家庭客選購回家料理。

黃超群表示，依照目前海況與水溫觀察，下一波冷氣團報到後，預期仍會有數量可觀的烏魚群南下，中部海域捕獲機會大增，他已整裝待發，準備再次出海迎接「烏金季」，盼在冬至前夕再拚一波好收成。