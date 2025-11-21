（有影片）／總統賴清德宣布：公地放領政策重啟 農民盼望近20年落實

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】內政部宣布，備受農民期待的「公地放領」政策將於明年正式啟動，全國1794公頃國有農地與養殖用地將開放符合資格的農漁民承租使用，農民終於有機會擁有自己的耕作土地。

總統賴清德到彰化縣溪州鄉宣導公地放領政策，今年底前有關縣市將成立公地放領工作小組，將推動公地放領作業。（記者陳雅芳攝）

總統賴清德今（21）日到彰化縣溪州鄉實地了解公地放領政策推動情況。他在濁水溪北岸的田間察看農民耕作情形，看到水稻田、苗木圃及花卉園，笑著說：「政府提供土地是希望農民安心耕作，不要建房舍或轉作他用。」

賴總統指出，重啟公地放領政策是許多農民多年心願。早在2003年，前總統陳水扁曾計畫重啟，但因1999年921大地震及後續風災，地質不穩而不得不暫停。他表示：「擔任總統後，我決心推動，整合內政部、財政部、農委會等跨部會力量，讓政策落實。」

內政部成立公地放領審議委員會，歷經百場以上跨部會會議，擬定可申請條件，包括農地農用、自耕農、未破壞國土等規範。內政部長劉世芳表示，目前全國符合條件的國有農地與養殖用地共1794公頃，由4445位農漁民承租使用。台東縣以608.84公頃最多，屏東縣376.54公頃居次，台中市277.5公頃排名第三。

此次在彰化溪州鄉實地踏勘的公地約56公頃，這些土地早年由居民在濁水溪砂灘地開墾成良田，但國民政府來台後歸為公有，居民承租耕作仍需繳租金，且不得建置農業設施。出席農民鄭偉馨說：「百年前我阿公就在這裡耕作，但我們的身份不同於隔壁榮光村的榮民，長期無法享有放領政策，這讓我們氣憤多年。如今政策恢復，終於實現心願。」

賴總統強調，政府將透過公地放領保障農民權益，並提醒農民依法耕作。他同時提及勞保基金現況，指出全台參加勞保人數約1053萬人，基金經過政府撥補與經濟成長，已從2019年的7188億元增至1兆2484億元，未來若基金不足，政府會負責到底，並每3年檢討財務狀況，保障勞工權益。

賴總統表示，公地放領不只是土地政策，更是農民安心耕作、維護農業文化與土地永續利用的重要措施。「希望農民在自己的土地上安心耕作，也希望下一代能延續這片良田。」