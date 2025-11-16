（有影片）／翻轉彰化！成立彰化隊 林世賢宣布爭取民進黨縣長提名

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為翻轉彰化多年低薪、人口外移及產業升級停滯的困境，今（16）日下午2時，「彰化隊成立大會」在彰化中友百貨前旭光西路熱鬧登場，彰化市長林世賢說，盼藉此帶動產業升級、吸引青年返鄉，翻轉低薪與人口外流困境。

翻轉彰化！彰化市長林世賢成立「彰化隊」，逾2千人到場支持，宣示打造AI綠能科技首都，帶動產業升級、吸引青年返鄉。（記者陳雅芳攝）

林世賢表示，彰化的力量來自每位在工廠、田間及巷弄中打拚的人，「正是這份用雙手築夢、用汗水打拼的精神，孕育出無數產業隱形冠軍，也撐起台灣工業的根基。」

近年來，彰化仍面臨薪資偏低、青年人口外流及產業轉型停滯等挑戰。林世賢指出，他將結合學界、產業界與各領域專業力量，運用彰化得天獨厚的綠能條件與製造實力，打造AI算力中心，推動產業升級轉型，為彰化開啟新契機。

林世賢同時宣布爭取民進黨縣長提名，並表示「彰化隊」不分黨派、不分區域，號召關心彰化的鄉親與專業人士攜手合作，讓政治回歸建設、產業迎向升級，為下一代打造希望。

大會上，他提出彰化科技產業五大願景：1. 善用綠能優勢：成為新興科技產業綠電供應重鎮。2. 成立AI算力中心：結合全亞洲最大Data Center、低天然災害風險、交通便利及綠能條件，吸引全球AI投資。

3.精密機械產業升級：運用AI提升製造能力。4. 傳統產業轉型：結合AI與精密製造，發展無人載具、無人機、無人船及機器人產業。5. 智慧農業：打造AI智慧農業機械，提升農業產值與價值。

彰化隊共同發起人、中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，彰化隊首要任務是推動AI算力中心，利用彰化離岸風電與太陽光電優勢，吸引低碳資料中心落地，帶動在地研發與供應鏈集聚。

其次，是將傳統產業升級為無人載具與機器人製造基地；第三，是推動青年返鄉及旅外人才回流，透過專案補助、產學合作及「中台灣創新走廊」串聯，營造青年願意留下、人才願意回流的創新環境。

林世賢呼籲鄉親共同加入彰化隊，用行動翻轉彰化未來，打造真正的「綠能AI科技首都」。