（有影片）／考前真的抱佛腳！開化寺開放大觀音 考生登高求好運

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】考試季一到，考生比天氣還緊張。彰化市開化寺今（10）日再度推出超有梗的「臨試抱佛腳」祈福活動，從拜文昌、寫心經，到登上禮佛堂頂樓和8公尺高的大觀音合影，替考前衝一波安心感與好運。

大學學測將至，彰化開化寺舉辦「臨試抱佛腳」，考生寫心經、登頂大觀音祈福，為考前衝一波好運。（記者陳雅芳攝）

隨著大學學測、國中會考、大學分科測驗及各類國家考試接連登場，考生壓力全面升溫。彰化市開化寺今天一早就湧入不少考生與家長，大家抱著同一個心情來報到，希望在考前，讓心靜下來，也替自己多添一分信心。

活動一開始，由廟方帶領進行祈福團拜，考生們雙手合十、低頭默禱，有人為成績祈願，有人則希望考場能穩住不緊張。接著進行心經書寫，現場氣氛瞬間安靜下來，筆尖在紙上緩緩移動，也讓考生暫時放下壓力，好好和自己對話。

除了靜心，還有象徵加持的靈印儀式，廟方希望透過一連串簡單卻莊重的流程，陪考生把緊張轉化成力量。最讓大家期待的，莫過於登上禮佛堂頂樓，與高達8公尺、重約10公噸的大觀音聖像合影。平時只能在地面仰望，這回能近距離「抱佛腳」，不少考生直呼「超有感」。

開化寺今年6月首度舉辦「臨試抱佛腳」活動就大受歡迎，不少考生事後回饋「心真的比較不亂」，也因此敲碗希望再辦，廟方在考季來臨前加碼舉行。

開化寺管理人、彰化市長林世賢表示，大學學測將於1月17日至19日舉行，接下來還有國中會考、大學分科測驗及各類國家考試，對許多年輕人來說都是人生重要里程碑，「能多一分安定，就能多一分發揮。」

就讀彰化女中的葉姓同學分享，自己特地來參加「臨試抱佛腳」，除了拜文昌帝君，也希望觀世音菩薩加持，讓考前思緒更清楚，「準備了這麼久，希望考試那天可以穩穩發揮，考上心目中的學校。」

活動最後，由林世賢帶領考生依序進行祈福團拜、心經書寫與靈印加持，通過象徵智慧開啟的「智慧門」，再登上三樓禮佛堂與大觀音合影。不少考生笑說，這一抱不只安心，也替自己加滿考前能量，期待一舉高中、金榜題名。