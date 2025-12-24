（有影片）／聖誕前夕暖身！華山公益市集邀民眾響應「一帳助一磚」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為迎接新春，華山基金會將於115年1月17日在田尾怡心園舉辦「華山報喜，馬上開花」永續公益市集。今（24）日上午，基金會特別在田尾遊客中心前廣場舉行愛心市集宣傳會，提前為活動暖身，號召社會各界響應「一帳助一磚」，以行動守護彰化弱勢獨居長輩。

華山基金會今日在田尾遊客中心舉辦公益市集宣傳會，鼓聲與長者表演熱鬧登場，提前為1月17日「報喜馬上開花」公益市集暖身。（華山基金會提供）

宣傳會邀請田尾鄉長許淑美、員林人散策市集創辦人陳政裕、台塑生醫健康悠活館館長陳俊男、副館長黃煒銘、艾草之家董事長張睿哲等多位貴賓到場支持，齊聲吹響象徵公益行動的「6000一帳」召集令。

華山基金會彰南A屏區區站長林秀儀表示，本次市集計畫設置100個攤位，目前仍有57帳待捐助，並同步推廣愛心園遊券，每張100元，期盼號召更多店家、民眾及企業加入，共同支持弱勢長者。

活動一開始，由承恩關懷據點與鴻韻音樂魔力表演協會帶來樂器演奏與非洲鼓表演，熱鬧的鼓聲吸引民眾駐足圍觀。隨後，一群「老頑童」高齡長者穿上閃亮聖誕樹造型服裝亮相，手舞足蹈展現活力，為1月17日市集活動提前揭開序幕。

此次永續公益市集由華山基金會與員林人散策市集共同策劃，集結文創攤商、彰化縣26鄉鎮在地零嘴美食及闖關遊戲，規劃超過100個特色攤位。現場並安排國小高年級學生參與彩繪春聯徵選比賽，社區團體與街頭藝人表演，大師揮毫、財神爺發送新春好禮，營造濃厚新春喜氣與公益氛圍。

宣傳會尾聲，所有嘉賓手持「一帳6,000元」標語及愛心園遊券合影，號召社會大眾共襄盛舉。除了1月17日田尾怡心園的百個攤位外，來自彰化各鄉鎮的愛心單位與企業也捐出豐富好禮，包括按讚分享禮1,000份、闖關禮600份、填問卷轉盤好禮1,000份、捐年菜索取好禮200份，以及表演者小禮物與財神爺贈禮等，讓市集活動充滿趣味與溫暖。

林秀儀呼籲社會各界支持，透過認助建站福氣磚服務經費每磚（帳）6,000元，或購買愛心園遊券每張100元，一同為長輩打造尊嚴且溫暖的晚年生活。捐款資訊：愛老人專線：(04)836-6755 黃小姐。劃撥帳號：19960885。戶名：華山基金會（備註：115春節）