（有影片）／聖誕暖流湧入榮家 靈性關懷師以愛與祝福陪伴長輩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著聖誕節腳步接近，溫馨氣氛悄然蔓延。臺中榮總埔里分院靈性關懷師張淑霞今（22）日特地前往彰化榮家，為住民們獻上節慶祝福，親手送上象徵甜蜜與關懷的聖誕糕，以及《轉角遇到愛》等故事集，傳遞滿滿心意。住民們接過禮物時，臉上綻放燦爛笑容，現場洋溢著溫暖真摯的氣氛。

聖誕節前夕暖意滿滿，靈性關懷師張淑霞走進彰化榮家，親手送上祝福與關懷，陪伴住民感受節慶溫度。（彰化榮家提供）

張淑霞分享，靈性關懷師在醫療與照護體系中，扮演的是「全人照護」的重要角色。面對疾病、年老、失落與生命終章等課題時，許多人除了身體不適，更承受難以言喻的內心掙扎與不安。靈性關懷師透過陪伴、傾聽與引導，不論是否透過宗教方式，都希望幫助人們找到生命的意義與價值，獲得內在平安，補足醫療技術無法觸及的心靈缺口。

活動過程中，一段即席而溫暖的互動格外令人動容。張淑霞在榮家園區散步時，巧遇高齡104歲的勞伯伯，見他坐在戶外，沐浴在冬日柔和的陽光中，神情安詳。經徵詢本人同意後，她當場為同為基督徒的勞伯伯獻上禱告，祈願在主的帶領下，長輩能平安健康、心境喜樂、生活無憂，短短幾分鐘的祝福，卻讓現場充滿溫柔而寧靜的力量。

張淑霞也提到，聖誕節是紀念耶穌基督誕生的日子，但更重要的是傳遞愛與關懷的精神。她強調，不論住民的宗教信仰為何，都希望藉由這樣的節日，為長輩送上一份最單純、最溫暖的祝福，讓他們感受到被關心、被惦記。

彰化榮家主任蘇再勝表示，感謝埔里榮總靈性關懷師自掏腰包，準備數十份聖誕糕與書籍，與住民們分享節慶的喜悅，也讓長輩提前感受濃厚的聖誕氛圍。透過故事分享與溫暖陪伴，住民們得以體會宗教與靈性力量對安定心靈的正向影響。

蘇再勝指出，彰化榮家長期重視住民身心靈的整體照顧，平時即依不同信仰需求，辦理多元宗教與關懷活動，尊重每位住民的選擇與信念。未來也將持續營造溫暖、有尊嚴的生活環境，陪伴長輩在人生晚年，擁有高品質且安心的身心靈生活。