（有影片）／聖誕踩街＋點燈 田中夜晚超有感 幸福許願馬亮相

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】聖誕節腳步逼近，田中鎮公所今（20）日晚間在田中火車站前廣場舉辦「2025田中光影聖誕踩街嘉年華－聖誕點燈活動」，結合踩街、表演與燈節點燈，為年末節慶正式揭開序幕，現場洋溢溫馨又歡樂的節慶氛圍。

聖誕節將至，田中鎮公所今日晚間舉辦「光影聖誕踩街嘉年華」，現場點燈、踩街熱鬧登場。（記者陳雅芳攝）

田中鎮公所今（20）日晚間6時，攜手田中基督長老教會與田中耶穌聖心天主教堂，在田中火車站前廣場舉辦「2025田中光影聖誕踩街嘉年華－聖誕點燈活動」，吸引大批民眾闔家參與，共度溫馨聖誕夜。

活動現場限量首發「幸福許願馬」充氣小提燈，今年提燈特別客製設計，民眾可親手寫下新年願望與祝福，象徵新的一年心想事成。鎮公所表示，許願馬不僅承載祝福，也象徵鎮長蕭淑芬上任以來，持續推動創新與改變，讓鎮民感受「幸福田中」的溫度。

聖誕節已成為國際重要節慶，田中鎮自蕭淑芬於民國111年上任後即開始辦理聖誕點燈活動，今年已是公所與兩大教會攜手舉辦的第3年。114年活動規模再升級，特別邀請炫光舞團及多組地方舞蹈團體參與踩街演出，讓田中老街在燈光與音樂中熱鬧起來，也讓民眾提前感受年節氣氛。

此外，「2026田中燈節－龍馬精神．田中齊騰」也於同日晚間同步點燈，宣告田中一系列春節活動正式啟動。後續將陸續推出12月26日至28日的地方觀光產業特色活動、12月31日至明年1月1日跨年晚會，以及明年2月12日至15日年貨大街、2月26日元宵踩街活動，讓整個年節期間熱鬧不間斷。

蕭淑芬指出，今年燈節街區燈飾融入馬年意象，駿馬造型燈飾奔馳於街道之間，象徵活力與希望；彩色葫蘆燈籠串則寓意「福祿相連」，祝福民眾新年福氣滿滿。米寶親子公園主燈區前，更布置充滿童趣的紙飛機燈飾，傳遞迎向新年的美好願望。

今年主燈「騎福米寶耀馬年」以可愛的米寶騎馬為主角，象徵馬到成功、五穀豐收，成為燈節中最吸睛的焦點，也寓意團聚、圓滿與歡慶。

蕭淑芬表示，本次田中燈節自今（20）日起點燈，將一路亮燈至115年3月22日，誠摯邀請民眾走訪田中賞燈、品嚐美食，感受田中的節慶魅力與人情溫度。