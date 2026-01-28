（有影片）／膽固醇過低恐加速失智？高齡族群管理需「平衡」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台灣正式邁入高齡社會，失智症成為家庭與公共健康的重大挑戰。彰化秀傳紀念醫院最新研究發現，高齡者膽固醇過低或短期急降，可能加速失智症惡化，醫師提醒「平衡與穩定」比追求極低數值更重要。

彰化秀傳醫院最新研究指出，高齡者膽固醇過低或短期急降，可能增加失智症惡化風險，醫師提醒「平衡穩定」比追求極低更重要。（記者陳雅芳攝）

今（28）日上午，彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼在記者會上向媒體介紹最新研究成果，現場還展示了研究追蹤的數據圖表，清楚呈現膽固醇變化與認知功能的關聯。

邱百誼指出，過去醫界普遍認為膽固醇越低越好，主要是為降低心血管疾病風險，但在高齡族群中，膽固醇過低或在短期內急劇下降，反而可能增加失智症的發生與惡化風險。

此研究運用台灣「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料，納入 2,452 位 60 歲以上長者，平均追蹤近三年。團隊系統性分析總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂的基線數值與變化，並探討其與失智症發生及病程進展的關聯。

結果顯示，膽固醇與失智症風險呈現明顯「U 型關係」，無論過高或過低都可能增加風險；其中短期劇烈下降者，其失智惡化風險更顯著。研究也發現，HDL-C 與三酸甘油脂若急降，與認知功能快速退化高度相關；而在體質較虛弱的高齡者中，低三酸甘油脂與失智症風險更為明顯。

邱百誼指出，膽固醇不僅影響心血管，也構成神經細胞膜與突觸功能的重要成分。高齡者膽固醇異常下降，可能反映營養不良、體力衰退或潛在疾病，是認知退化的警訊之一。他建議，臨床管理應兼顧數值長期穩定性、身體功能與整體健康，而非單純追求低值。

研究亦提供公共健康新思路：膽固醇變化趨勢可作為早期辨識高風險族群的指標，有助及早介入、延緩失智症進展。邱百誼提醒民眾，高齡者勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理，並定期追蹤膽固醇變化及身體狀況。

研究團隊強調，膽固醇的「平衡與穩定」，比追求極低數值更為重要，本研究不僅深化膽固醇與失智症關聯的科學理解，也為高齡族群臨床照護與健康政策提供實證依據。