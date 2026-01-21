（有影片）／臺大雲林高階複合手術室上線 在地人享醫學中心級手術品質

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】臺大醫院雲林分院持續深化智慧醫療布局，21日正式宣布斗六院區高階「複合式手術室」啟用，象徵智慧影像導引手術邁入新里程。新建置的複合式手術室整合先進影像設備與微創手術空間，提供一站式、高精準且高安全的手術環境，讓雲林地區民眾在地即可享有與醫學中心同步的醫療品質。

臺大雲林分院整合先進影像設備與微創手術空間，打造一站式、高精準、高安全的手術醫療團隊，讓雲林鄉親享有醫學中心同步的醫療服務品質。（圖／記者蘇榮泉攝）

臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，分院近年陸續引進達文西機械手臂手術系統及高階心導管X光影像設備，複合式手術室的啟用，不僅是硬體升級，更是落實以病人為核心的醫療理念。新一代多軸式血管攝影系統結合手術空間設計，可支援心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等多專科整合治療，讓醫師能依病況即時調整手術策略，提升治療精準度與安全性。

院長馬惠明表示，新一代多軸式血管攝影系統結合手術空間設計，可支援心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等多專科整合治療。（圖／記者蘇榮泉攝）

馬惠明指出，原規劃於虎尾院區二期醫療大樓的複合式手術室，在善心人士支持下提前於斗六院區同步建置，使在地民眾及早受惠，也強化急重症與高風險手術的即時照護能力。他強調，智慧醫療的核心在於提升決策精準度與流程安全，讓醫療結果更值得信賴。

現代外科已邁向跨專科合作時代，複合式手術室所提供的即時高階影像導引，有助於醫師在手術中精準判斷與即時修正。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

外科主任陳克誠表示，現代外科已邁向跨專科合作時代，複合式手術室所提供的即時高階影像導引，有助於醫師在手術中精準判斷與即時修正，大幅提升手術成功率與病人安全。對分院而言，尖端設備的引進亦有助於培育年輕醫師，建立穩定且具延續性的醫療量能。

透過術中即時影像驗證，可立即確認治療成果，確保手術品質。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

副院長王植賢從心臟外科臨床經驗指出，複合式手術室在結構性心臟病、血管疾病及腔內外科整合手術中具有關鍵角色，透過術中即時影像驗證，可立即確認治療成果，確保手術品質。他認為，這樣的手術平台有助於實踐兼顧根治效果與良好預後的醫療目標。

血管攝影系統結合手術空間設計，可支援心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等多專科整合治療，讓醫師能依病況即時調整手術策略。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

馬惠明進一步表示，過去雲林病患常需北上接受高階治療，隨著分院逐步邁向準醫學中心，已在急、重、難、罕疾病照護上持續突破。未來將持續結合臺大醫療體系資源與地方需求，依「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」六大核心策略，打造嘉南平原守護民眾健康的重要醫療據點。

