（有影片）／芬園八卦山新景觀餐廳開幕 強調健康養生與天然食材

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】位於彰化芬園139線的「3果6素360度超級食物景觀餐廳」今（9）日開幕，業者蘇宥文以健康養生理念打造餐點，並提供360度環景視野，讓民眾在享用天然食材料理的同時，也能欣賞中台灣美景。

位於芬園139線的「3果6素360度超級食物景觀餐廳」開幕，業者以天然養生食材打造餐點，並提供360度觀景視野，讓民眾吃得健康、賞得舒心。（記者陳雅芳攝）

彰化八卦山脈雖以自然景觀聞名，但主打健康養生的餐廳屈指可數。蘇宥文因健康亮紅燈，經歷主動脈剝離危機後，更加重視身體保健。他表示：「那次經驗讓我深刻體會，健康比什麼都重要。」康復過程中，他開始研究各類對身體有益的食材，發現Omega-3、6、9對心血管及身體功能有不同好處，逐步形成「3果6素9營養」概念。

餐廳樓高7層，站在窗邊即可俯瞰南投九九峰、台中港及員林盆地，天氣晴朗時甚至可遠眺玉山。蘇宥文說，他選擇這個地點，是因為芬園地理位置適中，交通便利，距離台中、彰化及南投都不遠，而且視野開闊，四季景色各有特色：「春天可以看山巒綠意，夏天夕陽西下，秋冬雲海迷人，這裡每一刻都讓人放鬆。」

餐廳菜單以天然、無添加為核心，所有料理不加色素、味素及防腐劑，使用新鮮蔬果、五穀雜糧與健康油脂烹調。蘇宥文說：「我們希望顧客不只是吃飽，更吃得健康、吃得安心。」餐廳還設置了開放式廚房，讓民眾可以看到食材處理過程，了解每道料理的用心。

開幕活動由形象代言人亮亮老師主持，她以歌聲揭開序幕，並與民眾互動。彰化縣政府參議柯呈枋也到場祝賀，他表示，餐廳結合健康飲食與景觀環境，不僅提供民眾放鬆心情的空間，也呼籲大家重視身心健康，享受慢活生活。

蘇宥文表示，他希望餐廳成為一個讓人能「吃得健康、看得開心、心靈放鬆」的地方，不論是朋友聚餐、家庭聚會，甚至單純想找個舒適環境休息的人，都能在這裡找到平衡與療癒。