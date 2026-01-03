（有影片）／芬園拔蘿蔔秒殺 5千人湧入20分鐘拔光5萬根「好彩頭」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣芬園鄉年度盛事「拔蘿蔔」活動今（3）日熱鬧登場，一大早天還沒亮，就已經出現長長排隊人龍。有人清晨6點多就來卡位，近3公頃農地、約5萬根白玉蘿蔔，不到20分鐘就被拔光，吸引超過5000名親子一早湧入寶藏寺前農地，場面相當壯觀。

芬園鄉「拔蘿蔔」活動今日登場，近3公頃、吸引5千人搶拔，約5萬根白玉蘿蔔不到20分鐘全被拔光，場面相當壯觀。（記者陳雅芳攝）

芬園鄉農會舉辦「2026芬響農食典－白寶玉出土記」，近3公頃農地種滿約5萬根白玉蘿蔔，今年人氣爆棚，網路報名3000個名額瞬間秒殺，現場也再開放約2000人報名。原本預計9點半開拔，結果人潮實在太多，9點多就提前開拔，不到20分鐘，整片蘿蔔田就被拔得乾乾淨淨。

廣告 廣告

不少親子全家出動，拔到滿滿一袋蘿蔔，臉上全是笑容。有民眾笑說，蘿蔔除了煮湯、炒菜，還要做成泡菜、菜頭粿、蘿蔔乾，「可以吃很久，超划算」。

芬園鄉「拔蘿蔔」活動今日登場，近3公頃、吸引5千人搶拔，約5萬根白玉蘿蔔不到20分鐘全被拔光，場面相當壯觀。（記者陳雅芳攝）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，拔蘿蔔活動今年已經辦到第六屆，從一開始只有小小一塊地，慢慢擴大到現在將近3公頃，不只是拔蘿蔔，現場還有青農市集、社區和學校攤位，讓學生體驗賣東西，還有食農教育遊戲、親子闖關和DIY活動，農會也貼心發放會員每人100元園遊券，讓大家邊玩邊買。

黃翊愷說，今年種的是學名叫「朝陽蘿蔔」的白玉蘿蔔，全程沒有使用農藥，吃得安心。他也笑說，其實大家來拔蘿蔔，不是為了省那幾顆菜頭的錢，而是討個新年「好彩頭」，這也是為什麼每年都能吸引這麼多人特地跑來芬園。

芬園鄉「拔蘿蔔」活動今日登場，近3公頃、吸引5千人搶拔，約5萬根白玉蘿蔔不到20分鐘全被拔光，場面相當壯觀。（記者陳雅芳攝）

來自南投的莊小姐分享，網路報名沒搶到名額，今天一早6點多就從南投出發，幸運拿到現場報名第7號，和家人一起拔了兩大袋。她開心地說，第一次參加就收穫滿滿，回家要做泡菜、菜頭粿，還要曬成蘿蔔乾慢慢吃。

彰化縣長王惠美表示，「白寶玉」拔蘿蔔活動一年比一年熱鬧，大家親手拔蘿蔔，象徵新的一年有好彩頭，也能透過活動認識農民的辛苦。她也肯定芬園鄉農會把拔蘿蔔活動，結合青農、市集和寶藏寺祈福，成功帶動芬園小旅行。

不少民眾笑說，來芬園不只拔蘿蔔，還能逛市集、拜拜求好運，一趟行程一次滿足，「這就是芬園拔蘿蔔最迷人的地方」。