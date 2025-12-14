（有影片）／芬園米粉節登場 「粉線設計學」跨界展現在地文化新風貌

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025芬園米粉節今（13）日在芬園鄉風雨籃球場盛大登場，今年以全新主題「粉線設計學」亮相，將藝術策展、創意料理、手作體驗與米粉文化多元結合，吸引大批民眾攜家帶眷前來參與，成為芬園年度最具特色的地方文化盛會。

活動由芬園文德國小舞蹈隊帶來充滿活力的開場演出揭開序幕，孩童以朝氣十足的舞步展現地方文化的延續與生命力，現場氣氛熱絡。

芬園鄉長林世明表示，楓坑米粉是芬園最具代表性的產業之一，承載地方歷史與生活記憶，今年透過「粉線設計學」策展概念，希望以更貼近生活、具創意的方式，讓民眾看見米粉不僅是飲食文化，更是結合藝術、設計與觀光的重要象徵，進一步提升在地產業價值。

2025芬園米粉節以「粉線設計學」亮相，將米粉文化結合藝術與設計，展現芬園產業的全新樣貌。（記者陳雅芳攝）

會場中的粉線主題展間成為民眾駐足與拍照的重點區域，展出內容以簡約策展手法呈現米粉製作故事、地方器具、藝術草圖及生活文化，讓參觀者透過視覺與文字深入了解芬園的粉線文化。

今年也特別邀請 OUNCE studio 插畫藝術家 Leslie Wang 參與展出，呈現為2025芬園米粉節創作的作品《芬園三寶》，以米粉、鳳梨與荔枝為主題，透過柔和色彩與細膩筆觸，重新詮釋芬園在地飲食文化，成為展區亮點。

舞台活動方面，人氣料理創作者阿辰師與料理KOL涵如攜手帶來「米粉創意料理PK賽」，以不同料理風格發揮米粉創意應用，吸引民眾圍觀，現場香氣四溢、互動熱絡，歡笑聲不斷。

親子體驗區同樣人氣高漲，「粉有趣DIY」手作體驗與「粉趣味闖關挑戰」吸引眾多家庭參與，孩童在遊戲中認識米粉文化，完成任務還可獲得限定伴手禮，深受家長與孩子喜愛。結合在地小農與社區團體的社區市集，也展現芬園濃厚人情味與地方特色。

活動尾聲由禾一文化傳承舞團帶來融合設計元素與傳統舞蹈的閉幕演出，以肢體、節奏與視覺意象詮釋粉線的流動與延伸，精湛演出獲得現場觀眾熱烈掌聲。現場同步舉辦摸彩活動，送出多項家電與豐富獎品，為活動增添驚喜。

芬園鄉公所表示，未來將持續透過米粉節等活動，推動地方產業、文化與觀光發展，讓更多民眾看見芬園的獨特魅力。