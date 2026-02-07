（有影片）／芬園鄉茄荖社區迎春揮毫 古箏雅音增喜氣

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節腳步將近，芬園鄉茄荖社區今（7）日舉辦「迎春揮毫與古箏雅音」活動，長輩與居民齊聚一堂，名家親手書寫春聯，欣賞古箏表演，現場洋溢濃濃年味與溫馨互動。

芬園茄荖社區今日舉辦揮毫寫春聯與古箏表演活動，在古箏悠揚樂聲中感受傳統文化與社區溫暖。（茄荖社區提供）

今（7）日上午，芬園茄荖社區活動中心裡紅燈籠高掛、春聯飄香，活動在社區書法老師的指導下熱烈展開。現場桌上整齊擺放紅紙、墨汁與毛筆，居民們或專注低頭書寫，或互相交流寫法技巧，一筆一劃間寫下「福」、「春」、「平安健康」、「吉祥如意」等充滿祝福的字句。

茄荖社區理事長洪玉雪表示，這是社區第二次辦理迎春揮毫與古箏雅音活動，現場有古箏表演區，悠揚的琴音流轉於整個活動中心，為書寫春聯增添一份雅致氛圍。長輩們隨著琴聲微微點頭，孩子們則好奇地看著琴弦振動發出清亮音符，時而傳來一陣陣笑聲。

活動中，社區志工引導居民將完成的春聯互相展示、拍照留念，並分享對新年的期盼。一位阿嬤笑說：「自己寫的春聯貼在家裡最有溫度，看著就開心。」另一位年輕媽媽也表示，小朋友在這裡學寫字又能感受傳統文化，非常有意義。

洪玉雪指出，透過書法與音樂的結合，不僅傳承傳統文化，更加強社區凝聚力與互動，讓長輩和居民在寒冬中感受到社區的關懷與溫暖。活動最後，每位參與者都帶著親手完成的春聯回家，將祝福帶回家中，也為社區注入喜氣洋洋的新年氛圍。

現場溫馨熱鬧的畫面，讓每個參與者的笑容都像春節的紅燈籠般溫暖，也讓「茄荖社區」的年味更加濃厚。