（有影片）／芬普尼沒清乾淨？彰化文雅場又爆殘留 16萬顆蛋全數封存

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣文雅畜牧場「芬普尼蛋」事件再添一樁！該場先前因雞蛋檢出農藥「芬普尼」殘留超標遭列管，縣府已於11月5日啟動移動管制，但經再次複驗7日至10日新生產的雞蛋，仍驗出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛樣本也檢出芬普尼0.27ppm，其餘樣本則為零檢出，顯示場內污染尚未完全清除。

芬普尼陰影未散！彰化縣文雅畜牧場又驗出殘留，縣府立刻封場、監控，16萬顆雞蛋全被封起來。（縣府提供）

彰化縣政府指出，該場在11月5日即被啟動移動管制措施，期間禁止任何雞蛋與雞隻移出，但在例行採樣複驗中，仍有1件雞蛋樣本被檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛樣本更驗出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。其餘檢體雖為零檢出，但這次結果仍顯示該場內環境中可能仍殘留污染源。

為了釐清芬普尼汙染的真正來源，動物防疫所與農業處畜產科於10日再度進場採樣，範圍涵蓋場內各區域的雞蛋9件（共45顆）、飲水、飼料、土壤及羽毛等檢體，送交中央畜產會檢驗；11日則擴大採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，希望能從生理與環境層面釐清芬普尼殘留路徑。

縣府在11日晚間接獲檢驗結果後，立即決定再度升級防線，除持續禁止該場蛋品與雞隻移出外，也派員每日進場清點雞蛋產量，要求全數封存監控。根據統計，自11月5日移動管制至今，該場已封存818箱、約16萬3600顆雞蛋，全數不得流通，確保市面蛋品安全無虞。

彰化縣動物防疫所所長董孟治今（12）日受訪時表示，該場在移動管制後仍被檢出芬普尼，縣府將依法加重裁罰12萬元，並持續監控後續採樣結果。他強調，目前縣府與中央農政及衛生單位正全力追查污染源頭，不排除從飼料、環境或外來物質進行交叉比對，並會持續監測場內蛋品與雞隻狀況，待中央確認安全後才會解除管制。

董孟治指出，芬普尼為農藥成分，常用於防治跳蚤、壁蝨等害蟲，但依規定不得使用於蛋雞，一旦誤用或污染飼料環境，恐導致蛋品殘留影響食安。縣府提醒，若違反相關規定，依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項，業者可被處新台幣6萬至30萬元罰鍰，情節重大者更可能遭停業或移送法辦。

彰化縣政府強調，將持續與中央單位合作，全力維護蛋品安全，並呼籲養禽業者務必遵守動物用藥規範，嚴禁使用來路不明藥品或非法藥劑，確保禽蛋品質與消費者食用安全不受威脅。