（有影片）／芬普尼沒清乾淨？彰化文雅場又爆殘留 16萬顆蛋全數封存
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣文雅畜牧場「芬普尼蛋」事件再添一樁！該場先前因雞蛋檢出農藥「芬普尼」殘留超標遭列管，縣府已於11月5日啟動移動管制，但經再次複驗7日至10日新生產的雞蛋，仍驗出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛樣本也檢出芬普尼0.27ppm，其餘樣本則為零檢出，顯示場內污染尚未完全清除。
彰化縣政府指出，該場在11月5日即被啟動移動管制措施，期間禁止任何雞蛋與雞隻移出，但在例行採樣複驗中，仍有1件雞蛋樣本被檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛樣本更驗出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。其餘檢體雖為零檢出，但這次結果仍顯示該場內環境中可能仍殘留污染源。
為了釐清芬普尼汙染的真正來源，動物防疫所與農業處畜產科於10日再度進場採樣，範圍涵蓋場內各區域的雞蛋9件（共45顆）、飲水、飼料、土壤及羽毛等檢體，送交中央畜產會檢驗；11日則擴大採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，希望能從生理與環境層面釐清芬普尼殘留路徑。
縣府在11日晚間接獲檢驗結果後，立即決定再度升級防線，除持續禁止該場蛋品與雞隻移出外，也派員每日進場清點雞蛋產量，要求全數封存監控。根據統計，自11月5日移動管制至今，該場已封存818箱、約16萬3600顆雞蛋，全數不得流通，確保市面蛋品安全無虞。
彰化縣動物防疫所所長董孟治今（12）日受訪時表示，該場在移動管制後仍被檢出芬普尼，縣府將依法加重裁罰12萬元，並持續監控後續採樣結果。他強調，目前縣府與中央農政及衛生單位正全力追查污染源頭，不排除從飼料、環境或外來物質進行交叉比對，並會持續監測場內蛋品與雞隻狀況，待中央確認安全後才會解除管制。
董孟治指出，芬普尼為農藥成分，常用於防治跳蚤、壁蝨等害蟲，但依規定不得使用於蛋雞，一旦誤用或污染飼料環境，恐導致蛋品殘留影響食安。縣府提醒，若違反相關規定，依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項，業者可被處新台幣6萬至30萬元罰鍰，情節重大者更可能遭停業或移送法辦。
彰化縣政府強調，將持續與中央單位合作，全力維護蛋品安全，並呼籲養禽業者務必遵守動物用藥規範，嚴禁使用來路不明藥品或非法藥劑，確保禽蛋品質與消費者食用安全不受威脅。
其他人也在看
毒雞蛋「芬普尼超標」 稽查養雞場汙染源...最快今出爐
彰化縣埤頭鄉一處畜牧場的雞蛋檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣府立即組成農業處、衛生局與環保局聯合稽查小組，前往該畜牧場及周邊環境進行污染源調查。稽查人員已採集雞隻羽毛、場內飲水、雞蛋樣本及西側農地土壤送驗，檢驗結果最快今天出爐，將對外公布。中天新聞網 ・ 1 天前
彰化文雅畜牧場出「農藥蛋」 直擊蛋場芬普尼來源
彰化埤頭鄉的文雅畜牧場，生產的雞蛋被發現，「芬普尼」含量，是標準值的3倍。相關單位急忙溯源，要釐清污染源，衛生局表示，當時抽驗10件雞蛋中，只有2件超標，其餘8件都合格，顯示源頭污染，並非「持續性」，而當事案場的飼料，也沒有檢出芬普尼，不是飼料問題，只能往環境汙染推測，因為畜牧場周圍，是飼主的自用稻田，來源有可能是噴灑的農藥嗎？對此飼主否認，因為目前正值稻作生長期，來源到底是什麼，還有待相關單位釐清。 #彰化文雅畜牧場#農藥蛋#芬普尼來源東森新聞影音 ・ 1 天前
食藥署：「芬普尼蛋」為個案！ 日吃8顆恐慢性中毒
彰化縣 / 綜合報導 日前彰化衛生局檢驗發現，約有15萬顆雞蛋遭芬普尼污染，食藥署定調此事件是個案。衛福部長石崇良表示，此批芬普尼雞蛋不是飼料殘留或飼養過程中的添加物所致，應該是環境污染造成。食藥署長姜至剛說明，這批問題蛋如果每天吃7至8顆，恐怕會慢性中毒，針對該牧場雞蛋，即日起逐批檢驗，確認沒問題才會放行。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
不斷更新／鳳凰即將登陸！16縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 26 分鐘前
不斷更新／鳳凰來襲！台中宣布了 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，預計短暫停留後於深夜快速出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 2 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 8 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 9 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前