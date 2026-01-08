（有影片）／花壇青農展「小果番茄冠軍力」 農特產品亮相吸睛

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】面對農村高齡化挑戰，彰化花壇鄉青年農民逆勢崛起！花壇鄉農會今（8）日在凱哥開心農場舉辦「115年度青農產品聯合宣傳記者會暨經驗分享座談會」，展示小果番茄、網紋洋香瓜等優質農特產品，並表揚屢獲佳績的青農代表，吸引民眾親身感受花壇農業魅力。

花壇鄉青年農民今日在凱哥開心農場舉辦青農產品宣傳會，展示小果番茄、網紋洋香瓜等優質農特產品，並表揚多位得獎青農。（記者陳雅芳攝）

彰化縣花壇鄉近年在青農力量帶動下，農業展現逆勢成長。花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，本次活動匯集多位表現傑出的青年農民，展示豐富農特產品，包括當季盛產的小果番茄、茂谷柑、小黃瓜、網紋洋香瓜，以及全年供應的綠藻蛋與台南20號稻米。每項產品都經過嚴格把關，確保安全、新鮮與高品質。

廣告 廣告

顧碧琪指出，花壇素有「小果番茄冠軍搖籃」之稱，多次在彰化縣及全國賽事中獲得優異成績，小果番茄曾摘下全國冠軍與季軍；網紋洋香瓜也曾於彰化縣評鑑中奪下亞軍。顧碧琪強調，花壇農產品品質保證，安全又安心，誠摯邀請民眾親自品嚐與選購。

花壇鄉青年農民今日在凱哥開心農場舉辦青農產品宣傳會，展示小果番茄、網紋洋香瓜等優質農特產品，並表揚多位得獎青農。（記者陳雅芳攝）

彰化縣青農聯誼會花壇鄉分會第五屆會長唐炯凱表示，每年此時正值番茄風味最濃的產季高峰，農民也最開心。他感謝農會舉辦活動，讓青農能向外界介紹與行銷用心栽培的優質農產品，擴大花壇農產影響力。

活動中特別表揚多位青農，包括彰化縣第八屆健康優質設施小果番茄競賽優勝的唐炯凱與李文祥，以及全國賽季軍蘇錦坤。網紋洋香瓜評鑑方面，青農梁烽政奪得個人亞軍，並與團隊共同獲團體組優勝，顯示花壇農業多元競爭力。

花壇鄉青年農民今日在凱哥開心農場舉辦青農產品宣傳會，展示小果番茄、網紋洋香瓜等優質農特產品，並表揚多位得獎青農。（記者陳雅芳攝）

不少青年農民因不捨父輩辛勤耕作的土地荒廢，選擇返鄉接棒。他們透過農會提供的輔導與技術資源，將傳統農法與現代設施、科技管理結合，不僅提升產量與品質，也為農業注入創新能量。

會後的青農經驗分享座談中，多位得獎青年暢談從「門外漢」到「農業職人」的心路歷程，分享栽培管理、市場行銷與品牌經營經驗，期盼吸引更多青年投入農業，讓花壇農業持續綻放青春活力。