（有影片）／芳苑鄉農會推「人蔘山藥」新品種 越煮越Q人蔘香氣

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】芳苑鄉地勢平坦、砂質壤土鬆軟肥沃，長年以來都是山藥的重要產區。今年在鄉農會積極推廣下，以抗病力強、栽培容易的「人蔘山藥」成為亮點新品。芳苑鄉農會今（29）日在王功福海宮舉行「人蔘山藥發表會」，現場推出多道人蔘山藥料理，吸引眾多民眾圍觀品嘗。

芳苑農會發表新品「人蔘山藥」，並舉辦農特產展售與農民節表揚活動．有家政班成果展、食農教育DIY、社區舞蹈演出。（記者陳雅芳攝）

活動自上午在福海宮廣場展開，人潮湧現。現場規畫家政班成果展、食農體驗DIY、社區舞蹈表演、青農農特產品展售、彩繪山藥寶寶與兒童氣墊樂園等六大主題，呈現芳苑鄉年度最盛大的地方農業嘉年華。

彰化縣長王惠美也到場參與「人蔘山藥發表會」，並頒獎表揚32位優秀農民。王惠美表示，芳苑砂壤土質肥沃鬆軟、排水良好，為山藥生長提供絕佳條件。目前「人蔘山藥」種植面積約70公頃，農民採用不埋管方式栽培，使山藥能在深層土壤中自然向下生長，吸收更多養分，進而提升口感與品質。她說，芳苑人蔘山藥煮後綿密紮實、帶有Q彈口感，是市場相當看好的地方農產。

芳苑鄉農會總幹事洪翊桓指出，此次發表的人蔘山藥源自八卦山脈原生野生種，經過多年配種改良，現今品系品質穩定。由青農採友善農法在芳苑「風頭水尾」地區成功試種後，不僅入口散發淡淡人蔘香氣，且久煮不爛、口感軟糯，是兼具潤肺止咳等食療效果的養生食材，非常適合冬季與補品一同熬煮，補充膳食纖維。

洪翊桓強調，人蔘山藥耐煮不易糊，風味與Q度不遜於日本山藥，是芳苑具代表性的特色作物。他期盼藉由本次新品發表活動，讓更多民眾認識在地優質農產，並為芳苑農產市場開創更廣大通路。

活動中，王惠美也特別恭賀芳苑鄉農會在三位首長與團隊努力下，榮獲農業部「114年農業保險—豬隻運輸保險業務推動卓越獎」，以及衛福部健保署中區業務組「績優投保單位」。同時也輔導農友陳啟文、陳英俊在「114年彰化縣第4屆龍眼蜂蜜品質評鑑競賽」勇奪頭等獎，成績亮眼。

今年共有32名在農業領域中表現傑出的模範農民與有功人員接受表揚，現場氣氛溫馨，展現芳苑農村全年辛勤耕耘的成果。