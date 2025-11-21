（有影片）／芳苑長輩繪本發表會 不識字也能當作者 描繪家鄉農漁生活

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】芳苑鄉公所今（21）日發表全新繪本《芳苑鄉魔法農園．小英雄的鮮味探險》，邀請20多位共同創作的在地長輩出席。許多參與者甚至連名字都不會寫，但卻用畫筆勾勒家鄉的農漁文化，完成一本充滿土地情感的溫暖作品。

芳苑鄉公所舉辦《芳苑鄉魔法農園．小英雄的鮮味探險》新書發表會，長輩作者描繪農漁小英雄，讓孩子探索家鄉。（記者陳雅芳攝）

芳苑鄉公所在《生命詠嘆調》與《潮間帶的俠侶》兩本在地創作後，再度推出全新繪本《芳苑鄉魔法農園．小英雄的鮮味探險》。書中以鮮豔的色彩與溫暖筆觸，描繪芳苑的田野、潮間帶與農漁特有生活景象，今天的新書發表會吸引許多社區繪畫班學員與民眾到場，氣氛熱鬧又感人。

廣告 廣告

芳苑鄉長林保玲表示，這本繪本背後的故事比內容更動人。「參與創作的20多位長輩中，有八成沒有受過教育，甚至有人連自己的名字都不會寫，但他們卻能用畫筆記錄生活、訴說土地，真的非常不容易，也是我們最感動的地方。」

芳苑鄉公所舉辦《芳苑鄉魔法農園．小英雄的鮮味探險》新書發表會，長輩作者描繪農漁小英雄，讓孩子探索家鄉。（記者陳雅芳攝）

林保玲指出，芳苑擁有獨特的海風、鹽分與潮間帶生態，孕育許多具代表性的作物，包括花生、胡蘿蔔、蘆筍、人蔘山藥、珍珠蚵與文蛤等。繪本把這些作物化身成「小英雄」，由牠們親自帶著孩子走進田間與海邊，認識從播種、生長、採收到料理的完整過程。

透過活潑的語氣與細膩手繪插圖，孩子彷彿能踩在泥土上、感受海風鹹味，跟著作物一起冒險，體會土地的節奏與農漁生活的智慧。「每一頁都散發著土地的香氣與人情味。」林保玲說，繪本特別記錄芳苑珍貴的海牛採蚵文化，不僅讓孩子了解家鄉，也留下珍貴的文化影像。

芳苑鄉公所舉辦《芳苑鄉魔法農園．小英雄的鮮味探險》新書發表會，長輩作者描繪農漁小英雄，讓孩子探索家鄉。（記者陳雅芳攝）

鄉公所首批印製500本，將分送縣內各圖書館，讓更多家庭與學校可以借閱，讓這份歸屬感與故事代代傳承。

發表會現場展出多幅原作插畫，讓民眾能近距離欣賞學員的筆觸。仁愛社區理事長陳煥明表示，長青班學員中不少人不識字，但透過繪畫課程，他們把生活點滴、農村景色、潮間帶記憶化為圖像，讓大家能透過閱讀，一步步走進芳苑的日常。

「他們畫的不只是圖，而是他們一輩子的生活。」陳煥明說，許多長輩看到自己的作品被印成繪本，感動得眼眶泛紅，「這是他們第一次成為『作者』，也是對家鄉最真誠的禮物。」