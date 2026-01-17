（有影片）／華山募年菜仍缺6成 百攤市集助孤老暖心過年

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】華山基金會連續19年為孤老募集愛心年菜，今（17）日在田尾怡心園舉辦「華山報喜．馬上開花」永續公益市集，集結101個特色攤位，為獨居長輩籌措春節年菜經費，今年預計募集逾1900份，目前仍短缺6成，呼籲社會各界一起響應。

華山基金會在田尾舉辦公益市集，為獨居長輩募集愛心年菜，為1900多位獨居長輩籌措春節年菜經費，目前仍短缺6成。（記者陳雅芳攝）

華山基金會「華山報喜．馬上開花」永續公益市集今日在田尾怡心園熱鬧登場，現場匯集文創商品、彰化縣26鄉鎮在地零嘴美食及農特產品等共101個攤位，並安排學校、社區團體及街頭藝人輪番演出，吸引不少民眾前來逛市集、做愛心。活動義賣所得全數作為老人年菜募集經費，讓獨居長輩在春節前能收到一份溫暖的團圓年味。

廣告 廣告

彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳、縣議員劉淑芳、田尾鄉長許淑美等人到場支持，並當場認捐年菜。王惠美表示，華山基金會目前服務全縣1900多位獨居長輩，近年景氣不佳，捐款相對減少，春節將近，基金會啟動年菜募集行動，希望大家「有錢出錢、有力出力」，讓愛心持續循環，陪伴長輩過個好年。

華山基金會在田尾舉辦公益市集，為獨居長輩募集愛心年菜，為1900多位獨居長輩籌措春節年菜經費，目前仍短缺6成。（記者陳雅芳攝）

本次活動由華山基金會彰化區與員林人散策市集攜手策劃，現場除百攤在地美食、農產品與防詐騙宣導攤位外，學校社團、社區團體及街頭藝人也無酬演出，為公益注入更多溫度。

園區內另規劃「華山彰化區20年服務回顧」及「手繪春聯作品展」兩大特展，透過到宅服務故事與孩子彩繪作品，傳遞團圓與陪伴的溫暖意象，現場並頒發手繪春聯比賽得獎作品。

華山基金會在田尾舉辦公益市集，為獨居長輩募集愛心年菜，為1900多位獨居長輩籌措春節年菜經費，目前仍短缺6成。（記者陳雅芳攝）

呼應政府推動企業ESG，活動也融入環保永續理念，鼓勵民眾自備環保用品，並提供循環袋與環保餐具，減少一次性垃圾，多家彰化在地企業及愛心單位熱情響應，展現在地產業齊心關懷孤老的力量。

華山基金會在田尾舉辦公益市集，為獨居長輩募集愛心年菜，為1900多位獨居長輩籌措春節年菜經費，目前仍短缺6成。（記者陳雅芳攝）

華山基金會彰南區長林秀儀指出，老人照顧已成為台灣重要的社會議題，今年基金會預計募集1900多份年菜，每份1000元，將自2月2日起至除夕前陸續送達獨居長輩家中，目前仍短缺6成、超過1000份，期盼社會大眾共襄盛舉，讓孤老安心迎新年。