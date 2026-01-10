（有影片）／萌翻全場！秀傳寶寶運動會 16秒爬行冠軍誕生

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】萌力全開！秀傳產後護理之家今（10）日歡慶5週年，舉辦「寶寶運動會」，吸引60位曾在此展開人生第一站的「秀傳寶寶」回娘家參與，現場洋溢歡笑與幸福氛圍，宛如一場溫馨的家庭派對。

秀傳產後護理之家今日舉辦「寶寶運動會」，60位「秀傳寶寶」回娘家同樂，現場洋溢溫馨歡笑。（記者陳雅芳攝）

最吸睛的莫過於小寶寶爬行賽，媽媽們使出渾身解數，有人拿香蕉引誘、有人祭出手機神招，寶寶們從發呆、分心到突然衝刺，現場笑聲不斷，還誕生了16秒完賽的「閃電寶寶」，現場專業醫護團隊也同步觀察孩子的肢體發展，與家長一同為寶寶的健康成長喝采。

針對已進入快走及跑步階段的孩子，主辦單位設置「大寶寶體能訓練區」，透過障礙關卡挑戰，培養協調能力與活動力，看著昔日抱在懷中的小嬰兒，如今能自在奔跑、勇敢闖關，讓家長感動不已。

除競賽活動外，現場也結合生活與親子元素，安排VOLVO新車展示及親子DIY活動，讓辛苦育兒的父母在專業照護團隊陪伴下，享受片刻輕鬆的親子時光。高人氣吉祥物「Poko將」亦驚喜現身，與孩子互動、合影，為活動增添熱鬧氣氛。

為完整記錄寶寶珍貴的成長瞬間，活動特別邀請「泡泡糖定製影像」攝影團隊進駐，以藝術視角捕捉孩子在運動過程中展現的專注力、抓握力與社交互動，透過影像保存每一段感官與身心發展的重要時刻。

秀傳產後護理之家執行董事林安仁表示，五週年不僅是一個里程碑，更代表數千個家庭對秀傳的信任與肯定。秀傳以醫學專業為基礎，結合如家人般的溫暖照護，看見當年在嬰兒室中被細心呵護的孩子，如今健康成長，是醫護團隊最大的欣慰。

秀傳產後護理之家指出，未來將持續深耕專業照護與科學化育兒指導，陪伴每一位媽媽與寶寶，在愛與專業的守護下，走過每一段珍貴的成長旅程。