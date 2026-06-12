（有影片）／葡萄園到健身房！移民署走訪彰化看見新住民多元發展

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為瞭解新住民在臺生活與發展情形，移民署行動服務列車今（12）日在副署長陳建成率隊下，攜手大陸委員會及海峽交流基金會等單位走訪彰化，實地關懷長期在臺扎根的新住民，並見證其於農業、文化教育及運動產業等領域的多元發展成果。

移民署行動服務列車今日走訪彰化，從埔心葡萄園、花壇文化教室到健身工作室，一路看見新住民用生活寫下「臺灣新故事」。（移民署彰化服務站提供）

行動列車首站來到埔心鄉「葡萄故鄉」，走進傳承逾三十年的葡萄果園。來自大陸的新住民胡伶俐與配偶黃玳璟共同經營果園，夫妻倆歷經約150天細心照料，讓串串晶瑩飽滿的葡萄高掛棚架，展現辛勤耕耘的成果。面對傳統盤商收購價格有限的挑戰，胡伶俐運用行銷與網路經營專長，開創社群銷售與「產地直送」模式，成功拓展多元銷售通路。

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她回憶來臺20年的生活歷程表示，初期最大挑戰在於語言與飲食文化差異，為融入在地生活，透過觀看鄉土劇學習臺語，如今已能流利與長輩溝通。夫妻倆歷經颱風與強降雨等氣候挑戰，仍穩健經營果園，並於112年獲彰化縣政府「模範新住民家庭」肯定。

移民署行動服務列車今日走訪彰化，從埔心葡萄園、花壇文化教室到健身工作室，一路看見新住民用生活寫下「臺灣新故事」。（移民署彰化服務站提供）

隨後行動列車前往花壇鄉，拜訪來臺近20年的越南新住民范氏伶。曾任翻譯的她，來臺後持續進修，不僅取得越南語師資資格與碩士學位，現亦為新住民語言及多元文化講師。她於112年創立「心南鄉」，結合文創設計、越南文化展示及語言教學，打造推廣臺越交流的重要據點，並多次獲得新住民相關獎項肯定。

活動中，范氏伶亦帶領來賓體驗「網版印刷」提袋製作，透過手作過程將多元文化元素轉化為創作，深化文化交流與理解。

移民署行動服務列車今日走訪彰化，從埔心葡萄園、花壇文化教室到健身工作室，一路看見新住民用生活寫下「臺灣新故事」。（移民署彰化服務站提供）

最後一站來到彰化市「動肌動工作室」。來自香港的小麥教練畢業後選擇留臺發展，投入健身產業，並於111年創立以私人教練、銀髮族訓練及肌筋膜放鬆為主的健身空間。創業初期除面臨招生挑戰，如何以臺語指導長者運動也是一大考驗，但她以專業與耐心逐步建立口碑。

副署長陳建成表示，新住民在臺於農業、教育及專業服務等領域展現高度韌性與創造力，政府將持續推動相關支持措施，成為其安心落地與發展的重要後盾。目前臺灣約有61萬名新住民，已成為社會多元文化與產業發展的重要力量。