（有影片）／蕭妤亘提案好孕卡今上路 彰化友善育兒政策上線

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為搶救生育率，彰化縣政府今（1）日正式啟動「友善育兒行動3.0」，推出好孕卡、生育補助加碼及童萌卡三大措施，從懷孕、生產到育兒各階段提供完整支持。此政策的成功推動，背後更有彰化縣議員蕭妤亘多年提案與積極爭取的努力，使孕婦權益獲得重要保障。

彰化縣「友善育兒行動3.0」今日上路，蕭妤亘提案成功落實好孕卡、生育補助與童萌卡三大措施。（記者陳雅芳攝）

蕭妤亘議員自113年起在議會提出建議，積極爭取縣府規劃「好孕卡」相關配套措施，強調應提供孕婦實質支持，降低孕期醫療及交通負擔。經縣長王惠美重視及責成相關單位研究辦理，如今政策115年正式上路，好孕卡成為孕婦產檢的重要保障。

好孕卡：只要孕婦設籍彰化，即可申請（新住民孕婦配偶設籍彰化亦可），提供14次公費產檢，每次補助500元電子票證（最高7000元），可用於交通接駁、加油充電或藥妝、醫療消費。王惠美表示，透過實質支持減輕孕期負擔，鼓勵規律產檢，守護母嬰健康。

王惠美指出，為進一步減輕家庭經濟壓力，縣府採「生越多、補助越多」方案：第1胎3萬元、第2胎5萬元、第3胎（含）以上8萬元，民眾可於戶政事務所登記時申請，鼓勵年輕家庭願生、敢生。

針對1至3歲幼兒發放，能購買嬰幼兒必需品，未來更將納入早期療育院所使用，讓育兒支持更完整。王惠美強調，「友善育兒行動3.0」不僅提供經濟補助，更是一項陪伴與關懷的政策。

蕭妤亘表示，好孕卡核心理念為「安心產檢、完善照顧」，透過制度化補助協助孕婦減輕經濟壓力，守護母嬰健康，讓孕婦和家庭得到制度化、實質支持，彰化也因此成為更友善的生育家園。