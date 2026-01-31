（有影片）／蕭美文鎮長推動鎮政說明暨防災宣導 北港13場活動深入各里

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為提升鎮政施政宣導的親民性與民眾參與度，北港鎮公所自114年10月4日起，於歷史建築北港登記所遊客中心舉辦首場「鎮政說明會及防災避難宣導活動」，並規劃共13場次，深入北港各社區辦理。活動由雲林縣政府及北港鎮民代表會指導，北港鎮公所主辦，尼爾國際創意有限公司承辦，期盼讓鄉親就近參與，關心鎮政發展與防災議題。

北港鎮長蕭美文推動鎮政說明暨防災宣導，北港13場活動深入各里，讓鄉親就近參與，關心鎮政發展與防災議題。（圖／記者洪佳伶攝）

本系列活動結合鎮政說明、防災教育與藝文展演，內容豐富多元，安排川劇變臉、薩克斯風演奏、創意氣球秀、魔術、扯鈴及火舞雜耍等節目，以輕鬆活潑的方式吸引親子共同參與，在歡樂氛圍中學習實用防災知識，提升整體防災意識。

活動場地涵蓋北港各里活動中心、廟埕及北港鎮公所親民廣場，並廣邀鎮民代表、里長、社區發展協會、長壽會、學校及宗教團體共襄盛舉，期盼將防災觀念與政策透明帶進每一個社區角落，擴大宣導效益，落實全民參與治理的精神。

鑑於北港鎮位處沿海地區，易受強降雨、風災及地震等氣候變遷衝擊，活動現場特別設置防災宣導看板，透過圖卡說明、手舉牌展示及緊急避難包教學，並搭配防災知識有獎徵答，讓長者與孩童都能踴躍參與，強化社區整體防災韌性。

北港鎮長蕭美文表示，透過結合鎮政說明與防災宣導的活動形式，讓民眾更了解鎮政成果與未來方向，並在潛移默化中建立正確防災觀念。活動亦設置「公所政見牆」，呈現重大建設與施政藍圖；活動結束後，公所將彙整民眾建言作為施政參考，持續以「以民眾福祉為本」的理念，打造安全、文化與宜居兼具的北港家園。

北港鎮民代表會代表蔡明君表示，過去北港鎮的政令宣導多依循傳統模式，民眾參與感相對較低。經過與鎮長深入研議，我建議改採更具吸引力的新型態活動，特別鎖定親子族群，透過寓教於樂的方式，吸引家長帶孩子共同參與，進而深入了解公所的施政方針。目前累積舉辦了13場活動，成效非常顯著，民眾反應相當熱烈。

經過13場次的實踐，北港鎮民代表會代表蔡明君表示指出，不僅成功帶動親子家庭的參與，更落實了政令傳遞的廣度，轉型成效卓著。（圖／記者洪佳伶攝）