（有影片）／藝術陪伴長輩！彰化「藝術處方箋 × 愛心共融日」登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】美術館不再只是展品的殿堂，也是長輩的心靈棲所。彰化縣文化局今（19）日舉辦「藝術處方箋 × 愛心共融日」，邀請員林市「秀老郎」長照中心29位長輩走入美術館，透過瓶蓋毛線手作找回童心，也在作品前靜靜欣賞自己兩天前完成的「自畫像」。

29位長輩走進彰化縣立美術館，以毛線創作與自畫像展出，感受藝術帶來的溫度與力量。（記者陳雅芳攝）

彰化縣邁入超高齡社會，縣府積極以藝術為橋梁，推動跨領域長照服務。文化局今日在縣立美術館舉辦「藝術處方箋 × 愛心共融日」，與亞洲大學護理學院合作，邀請「秀老郎」長照中心29位長輩參與瓶蓋毛線創作，並欣賞自己先前完成的「自畫像」展出，讓藝術成為情感表達與療癒媒介。

許多長輩看到作品紛紛露出笑容，彷彿在畫框中重新遇見了自己的人生。文化局長張雀芬表示，「藝術是一帖心靈良方。」她指出，長輩的自畫像在兩天前完成，每一幅作品都蘊藏生命故事，展現長者獨特的堅韌與溫度，透過展出讓大眾看見「老得有尊嚴」的價值。

張雀芬說，藝術不只是欣賞美，更能撫慰心靈。「每幅自畫像都藏著長輩的故事和情感，看得出他們的人生韌性。」她表示，透過藝術，長輩可以表達情感、找回記憶，也能重新找回成就感。

張雀芬也提到，今日剛好是文化場館每月「愛心共融日」。縣府訂定每月第三個星期三為共融日，推動文化平權，並以「創作、互動、陪伴」為主軸，安排手作課程，鼓勵長輩動手創作、彼此交流。 文化局推動的「藝術處方箋」計畫，也與聯合國SDGs「健康與福祉」接軌，讓藝術走入長照領域、走進生活。未來將持續與大專院校與社福機構合作，打造更多高齡友善、文化共融活動，使藝術成為長輩最溫柔的陪伴。