（有影片）／「藝象繁星」開展 李仲生師生89件作品齊亮相

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】想看台灣現代繪畫大師與弟子的作品嗎？「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」即日起至115年3月1日，在彰化縣立美術館登場。今（6）日上午的開幕記者會上，彰化縣長王惠美、國立臺灣美術館副館長汪佳政、基金會董事長黃步青、策展人陶文岳教授及參展藝術家一同現身，為展覽揭開序幕。

彰化縣立美術館推出『藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展』，展出李仲生及47位門生共89件作品，讓民眾近距離感受藝術魅力。（縣政府提供）

這次展覽共展出李仲生油畫、水彩、素描與珍稀手稿42件，另有47位門生各提供1件作品，總計89件作品。展場還特別重現「一對一咖啡館教學」場景，讓民眾可以感受李仲生老師與弟子互動的精神與氛圍。

王惠美表示，李仲生老師被譽為「台灣現代繪畫導師」，1957年定居彰化後，就在彰化女中首創一對一教學，培育出無數藝術人才，也讓彰化成為台灣現代美術教育的重要基地。此次展覽的參展藝術家橫跨北、中、南各世代，還有12位彰化本地藝術家參與，呈現戰後台灣現代藝術的發展脈絡。

為延續李仲生精神，縣府與李仲生現代繪畫文教基金會共同簽署「李仲生故事館」合作意向書，未來將設於彰化市南郭路一段100號（原日治時期彰化郡役所官舍），透過建築活化與空間再造，成為彰化的新文化地標。

國美館副館長汪佳政表示，很少有機會看到李仲生老師與門生作品這麼完整地呈現，展覽讓大家可以近距離感受老師的教學風格與創作魅力。黃步青則說，李老師在彰化培育出近百位藝術家，展覽和未來的故事館將讓他的現代繪畫精神持續發光。

策展人陶文岳形容，「意象繁星」像浩瀚的藝術宇宙，每位藝術家都是一顆星，各自發光，也共同照亮台灣現代藝術的歷程。

展覽期間還規劃了藝術座談會、策展人導覽、學術論壇、專場講座、藝術工作坊及定時導覽，過年期間不休館，更有數百名志工協助現場服務。縣府邀請全國民眾前來欣賞展覽、輕旅行，感受藝術魅力。詳細活動資訊可查彰化縣文化局活動網頁：https://reurl.cc/mkzed1。