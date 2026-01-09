（有影片）／藥師進駐 28家日照中心先行試辦

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣藥師公會今（9）日上午在鹿港鎮衛生所舉辦「藥(耀)入日照 點亮彰化」記者會。縣長王惠美表示，縣府率全國之先，把專業藥師帶進日照中心，補足長輩用藥管理的空缺，透過試辦、滾動修正，建立可複製、可推廣的照護模式，降低用藥風險，也讓復能效果更好。

彰化縣率全國之先，把專業藥師帶進日照中心，讓長輩用藥更安全，也讓照護更到位。（記者陳雅芳攝）

王惠美說，感謝藥師公會的用心安排，從最初的3家日照中心開始，慢慢擴大到現在的28家。未來希望能做到全縣80家日照中心都有藥師進駐，讓每位長輩用藥更安全，也讓彰化日照中心成為長輩首選的養老好去處。

王惠美也提到，人口快速老化，讓長輩快樂、安心地養老，是縣府最重要的目標。感謝議長謝典霖及縣議會支持預算，縣府目前規劃18棟老幼共融的長照衛福大樓。她並感謝藥師公會、醫院藥師、社區藥局和日照中心同仁的共同努力，讓這項全國首創政策能順利推動。

中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜指出，很多長輩同時有好幾種慢性病，如何安全用藥、避免交互作用，是迫切的課題。他感謝縣府和議會支持，讓各鄉鎮的日照中心不只成為長輩活動好去處，還能結合社區藥師，守護長輩用藥安全。

彰化縣藥師公會理事長范訓誠說，感謝王縣長從長輩的角度出發，支持提升藥事服務品質，由衛生局協助溝通和輔導，促成這項全國首創計畫。經過藥師公會協調，目前已有26鄉鎮、28家日照中心順利進駐藥師，他們全力守護長輩用藥安全，也希望彰化模式能推廣到其他縣市。

衛生局表示，113年先在3家日照中心試辦，114年擴大到全縣26鄉鎮的28家中心，目標是在最短時間內，為全縣日照中心提供最好的藥事服務，讓長輩用藥安心、照護到位。縣府也結合社區藥師資源，「定時」、「就近」進駐日照中心，協助照服員，提供長輩最佳用藥服務，且不增加日照中心成本。

衛生局強調，在縣府行政支援、醫院藥師學術加持、社區藥師親切服務三方合作下，期望讓社區長輩享受到健康又舒適的安養生活。