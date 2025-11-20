（有影片）／虎尾潮第二期工程啟動 青埔分洪道率先施工強化防洪能力

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣推動「虎尾潮」第二期治水與城市再生計畫再現新進展，「虎尾鎮青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」於20日正式舉行開工典禮。縣長張麗善表示，青埔分洪道將率先進場施工，預計117年完工；而抽水站因居民提出另覓地點的意見，縣府已啟動重新評估與選址程序，將兼顧民意與防洪功能。

「虎尾潮」第二期計畫重要里程碑，「虎尾鎮青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」於今(20)日舉行開工典禮。（圖／記者蘇榮泉攝）

虎尾市區長期受到安慶圳大排中游段通洪能力不足及北港溪外水水位抬升影響，平和里等地在豪雨期間多次出現淹水。因中游區域建物緊鄰、暗渠與道路交錯，拓寬不易，縣府提出「上游減洪、分流導排、抽排加強」三大策略，以全方位提升排水韌性。此次啟動的分洪道與抽水站工程，即為核心關鍵。

縣府水利處簡報說明「虎尾鎮青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」規劃、期程。（圖／記者蘇榮泉攝）

青埔分洪道治理工程契約金額2.366億元，將把安慶圳上游洪峰量導入新建分洪通道，分洪量從原規劃8 cms提升至22 cms。工程設置擋水堰與側溢流堰，可在豪雨時自動分流排入北港溪，降低暗渠壓力並強化市區排水穩定性。

由於抽水站基地鄰近 4 戶民宅，居民表達希望能另覓更合宜地點之意見。縣府已啟動抽水站重新評估及選址程序，並與地方保持密切溝通。（圖／記者蘇榮泉攝）

青埔抽水站則以1.999億元興建，設計抽水量達8 cms，可在外水頂托或分洪後水位偏高時迅速抽排，保障市區安全。但因基地鄰近民宅，引發居民希望另覓地點的意見，縣府已啟動重新選址並與地方持續溝通。抽水站施工暫緩期間，分洪道先行施工，預估完工後將可降低約六成淹水風險。

虎尾鎮長林嘉弘指出，安慶圳大排雖是重要排水系統，但透過上游截流與分洪，可大幅改善下游水患。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善強調，治水工程必須效能完整也要貼近民意，抽水站未來將在重新評估後再行施工，期望達成防洪效益與地方需求的雙贏。

虎尾鎮長林嘉弘指出，安慶圳大排雖是重要排水系統，但長年也是淹水主因；透過上游截流與分洪，可大幅改善下游水患。

縣府提出「上游減洪、分流導排、抽排加強」三大策略，以全方位提升排水韌性。（圖／記者蘇榮泉攝）

經濟部水利署第五河川分署副分署長李俊霖表示，本次分洪道與抽水站兩案由水利署全額補助逾6億元（含用地），將持續與縣府合作，改善虎尾整體治水環境。

「虎尾潮」整體經費超過9億元，結合治水、景觀與城市再生，包括提升分流量、增加綠帶與步道、融入在地文化及強化永續治理，將河川從風險轉化為城市亮點。

今日開工典禮由縣長張麗善、水利署與縣府相關單位、地方民代及里長共同出席，為工程祈求順遂。（圖／記者蘇榮泉攝）

今日開工典禮由縣長張麗善、水利署與縣府相關單位、地方民代及里長共同出席，為工程祈求順遂。縣府表示，分洪工程率先啟動象徵虎尾邁向「不再淹水」的重要一步，後續將以專業規劃與社區溝通，打造更安全與永續的排水系統，帶動城市環境全面升級。

