（有影片）／褒忠鄉慶祝農民節熱鬧登場 表揚模範農民為褒忠注入活力

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】褒忠鄉公所與褒忠鄉農會今（10）日在農會農業推廣中心舉辦114年度褒忠鄉農民節活動，以表揚模範農民、推廣在地品牌「越光褒禾」，並結合幸福農村與食農教育成果展，吸引眾多鄉親及嘉賓共襄盛舉。立委張嘉郡、縣農會總幹事陳志揚、多位民意代表與村長到場祝賀，會場展現農業、文化與永續推動的蓬勃能量。

褒忠鄉公所與褒忠鄉農會今日在農會農業推廣中心舉辦114年度褒忠鄉農民節活動，以表揚模範農民、推廣在地品牌「越光褒禾」。（圖／記者蘇榮泉攝）

今年活動不僅表彰優秀農民、農事小組長及農業幹部，受獎者分享耕作與推廣經驗，從育成後進到推動產銷履歷，都展現褒忠農民的專業與韌性，使典禮更具深度與感動。褒忠在近期農業競賽中也傳來佳績，「農場晃晃」負責人陳柏吟於雲林縣農業創新經營經驗分享活動中勇奪冠軍，成為地方智慧農業亮點。

褒忠在近期農業競賽中也傳來佳績，「農場晃晃」負責人陳柏吟於雲林縣農業創新經營經驗分享活動中勇奪冠軍，成為地方智慧農業亮點。（圖／記者蘇榮泉攝）

褒忠鄉長陳建名表示，農業是褒忠最重要的發展根基，公所近年積極推動農作物管理、農安、永續農業及健康課程，深獲農友肯定，顯示地方農民正以創新態度面對未來。褒忠鄉農會理事長張勝聰強調，褒忠具備豐富農業資源，未來將持續走向品牌化與加工加值，讓優質農產品走向全國。

褒忠鄉公所與褒忠鄉農會今（10）日在農會農業推廣中心舉辦114年度褒忠鄉農民節活動。（圖／記者蘇榮泉攝）

農會常務監事蘇建偉指出，農民節不只是慶祝，更是感謝農民長年付出的重要時刻，農會將繼續扮演堅強後盾，協助提升技術與競爭力。農會總幹事吳金元表示，此次成果展涵蓋幸福農村、食農教育、農村巧藝與教具展示，呈現褒忠農村的多元價值；此外，全國四健作業組競賽中，褒忠獲得中高A組三等獎，也展現青年扎實能力。

成果展涵蓋幸福農村、食農教育、農村巧藝與教具展示，呈現褒忠農村的多元價值。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動由家政媽媽舞蹈團隊帶來精彩演出，曾獲「青春不老 銀髮舞動大賽」佳作，熱力四射的表演掀起全場歡呼。許多來賓也在成果展中駐足欣賞農村巧藝和食農教育展示，體驗褒忠如何以教育推動愛土、惜食與永續理念。

褒忠鄉公所與褒忠鄉農會今（10）日在農會農業推廣中心舉辦114年度褒忠鄉農民節活動。（圖／記者蘇榮泉攝）

褒忠鄉公所與農會長期致力於農村生活品質提升與永續農業發展，本次農民節既是對成果的肯定，也是邁向下一階段的重要起點。未來將持續推動產銷履歷、專業訓練、文化傳承及農業創新，為褒忠注入更多活力。

在地品牌「越光褒禾」結合幸福農村與食農教育成果展，吸引眾多鄉親及嘉賓共襄盛舉。（圖／記者蘇榮泉攝）

