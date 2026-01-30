（有影片）／西螺太平媽祖北上走春賜福 2026信義年貨大街31日登場

「2026臺北信義年貨大街暨西螺太平媽祖走春賜福」活動將於1月31日至2月8日在臺北市信義區興雅路盛大登場。（圖／西螺福興宮提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「2026臺北信義年貨大街暨西螺太平媽祖走春賜福」活動將於1月31日至2月8日在臺北市信義區興雅路盛大登場，為期9天。本次活動由財團法人雲林縣西螺福興宮攜手臺北統一時代百貨、Dream Plaza及臺北市信義區公所共同辦理，結合百年信仰、年節市集與都會商圈，為首都春節增添濃厚人文溫度。

活動行前團拜儀式中，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立法委員張嘉郡、西螺鎮長廖秋萍等人到場祈福，祝願太平媽祖北上賜福行程圓滿順利。縣府表示，此次活動延續去年春節「太平媽祖平安來店禮」的成功經驗，進一步擴大為大型戶外年貨市集，讓雲林優質農產與傳統信仰一同走進臺北核心商圈。

市集規劃約50個特色攤位，集結雲林各地農會精選「雲林良品」，並提供多樣化的年節乾貨、伴手禮、點心與節慶裝飾，成為民眾春節採買年貨的新選擇。活動現場同時設置太平媽祖紅壇與神轎，提供參拜祈福、軁轎跤體驗及新春點燈服務，讓民眾在繁忙的都會中感受信仰帶來的平安與祝福。

主辦單位指出，活動開幕當日將安排將軍團、哨角隊、傳統轎前吹與轎班團等民俗藝陣護駕，完整呈現西螺太平媽祖走春賜福的莊嚴儀式。透過信仰與產業的跨界合作，不僅行銷雲林農產，也深化臺北民眾與雲林土地之間的情感連結，讓年節市集成為兼具文化、信仰與經濟活力的城市風景。

