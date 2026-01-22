（有影片）／親子包餃迎新春 彰化家扶志工送暖到心裡

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歲末寒冬，彰化家扶員林展愛志工隊今（22）日舉辦「親子包餃迎新春暨慰問活動」，邀請來自溪湖鎮、埔鹽鄉及員林市的20戶、50位親子家庭齊聚一堂，一同感受熱鬧又溫馨的年節氛圍。活動現場充滿笑聲與濃濃的人情味，每個角落都散發著節慶的暖意。

彰化家扶員林展愛志工隊暖心舉辦親子包餃活動，邀請20戶、50位親子家庭共度溫馨時光。（彰化家扶提供）

最吸睛的當然是包水餃時間！志工與孩子們分組合作，揉麵、包餡，親子們專注又開心地動手操作，一顆顆水餃像小月亮般排滿桌面，總共完成約1,000顆象徵團圓與祝福的水餃。小朋友們在手忙腳亂中不斷互相幫忙，彼此笑聲不斷，也增進了親子間的默契。

除了包餃子，志工還精心安排了拉密牌桌遊體驗，孩子們在遊戲中學習策略與邏輯思考，親子互動更加熱絡。現場還有粉漿蛋餅DIY，香氣四溢的起司培根蛋餅出爐後瞬間被孩子們掃光，笑聲、讚嘆聲與互相分享的畫面充滿整個會場，溫暖又歡樂。

隊長蕭方華說，每逢年節前夕，我們都會規劃親子共融活動，並搭配物資關懷，希望鼓勵扶助家庭走出家門、增進親子情感，也讓孩子遠離電視與手機，體驗更多有趣的活動，累積正向生活經驗。

活動尾聲，志工們整理並發放生活物資，包括棉被、床墊及各式生活用品，幫助家庭減輕生活壓力，也讓孩子與家長在寒冬中感受到被重視與支持的溫暖。

小妘來自員林市，平時爸爸工作忙，鮮少有機會一起用餐，她笑著分享：「這次能和爸爸一起包水餃真的很珍貴，我們包了50顆水餃，也一起品嚐美味蛋餅，留下難忘又幸福的回憶！」不少家長也感謝志工的用心與陪伴，讓孩子在歡笑中建立自信，家庭感受到滿滿的關懷。

彰化家扶主任王震光表示，感謝員林展愛志工隊長期投入社區服務，用行動連結社會資源，讓弱勢家庭得到即時協助。家扶也致力於幫助家庭邁向經濟自立與社會參與，讓愛與希望持續在社區中擴散。他呼籲社會大眾一起響應「無窮世代—傳愛過好年」，陪伴孩子度過溫暖的新春。