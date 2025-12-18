（有影片）／護具捐贈守護偏鄉學子 蔡岳儒攜手企業力挺排球夢

議員蔡岳儒攜手企業代表於北辰高中志清堂舉辦護具捐贈活動，致贈排球專用護具予北辰國小、建國國中及北港高中排球隊，共同力挺偏鄉學子安心追逐排球夢。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】為守護偏鄉學子運動安全、支持排球扎根發展，雲林縣議員蔡岳儒服務處18日上午在北辰高中志清堂舉辦「護具捐贈」活動，攜手多家企業捐贈排球專用護具，提供北辰國小、建國國中及北港高中排球隊使用，以實際行動力挺偏鄉孩子安心訓練、勇敢追逐排球夢想。

雲林縣屬偏鄉地區，長期面臨教育與體育資源不足的挑戰，孩子們在追逐運動夢想的路上，往往必須付出比他人更多的努力。為了降低運動傷害風險、守護排球小將們的訓練安全，岳儒透過北港高中校友的牽線，再次串聯宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION、廣泰投資控股股份有限公司等五間企業，共同捐贈一批排球專用護具，市值約新臺幣三十多萬元，持續以實際行動力挺偏鄉排球發展。

本次捐贈內容包含輕質排球護膝、針織防撞護膝、一般護膝、護肘及臂套等多項防護裝備，總計約五百件，為孩子們在高強度訓練與賽事中提供更周全的保護。捐贈記者會於12月18日在北辰國小舉辦，受贈對象包括北辰國小、建國國中及北港高中排球隊學生，讓孩子們能在更安心的環境中全力投入訓練，勇敢追逐屬於自己的排球夢。

北辰國小鍾志清校長表示，偏鄉學校資源有限，孩子們在運動訓練上更需要外界支持。感謝岳儒大學長和企業的用心捐贈，讓學生在安全無虞的情況下安心訓練，不僅守護孩子的身體，也讓他們感受到社會滿滿的關懷與鼓勵。

建國國中黃基津主任表示，排球隊學生長時間高強度訓練，完善的護具對降低運動傷害至關重要。這次捐贈不只是物資挹注，更是對孩子努力的肯定，讓學生知道只要願意付出，就有人願意支持他們的夢想。

北港高中江耀淇校長表示，許多偏鄉孩子因排球找到自信與方向，這份來自企業與社會的支持，是他們持續堅持的重要力量。感謝各界長期關注偏鄉體育發展，為學生打造更安全、穩定的學習與訓練環境。

議員蔡岳儒表示，儘管身處偏鄉，孩子們對排球的熱愛與投入絲毫不亞於城市學生，排球隊不僅是鍛鍊體能與球技的重要場域，更是孩子們學習紀律、培養團隊精神與建立自信的關鍵依靠；長期以來，許多教師與教練在課後與假日默默付出、無私陪伴，只希望為孩子們的未來多開一扇門。他也特別感謝宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION及廣泰投資控股股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」的企業精神，連續第五次捐贈護具，守護排球小將的身心健康，並期盼此次善行能拋磚引玉，號召更多企業與社會大眾加入行列；同時也轉達捐贈廠商心意，未來將進一步了解三校排球隊選手實際需求，協助量身製作更合適的護具，讓關懷更精準落實到每一位努力追夢的孩子身上。

