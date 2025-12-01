（有影片）／「讓愛傳久久」彰化公益點燈儀式 5千盞祈福燈匯聚善念

wm20251130190506077798

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】由國際獅子會300D-1區主辦的「2025齊心做公益、讓愛傳久久」公益祈福點燈活動，歷經近一年的籌備，今（30）日上午在彰化體育館前圓形廣場正式登場。活動吸引大量獅友與民眾到場參與，共同點亮5,000盞祈福燈，燭光在廣場上連成燈海，場面莊嚴而震撼，凸顯公益力量的凝聚。

此次活動募款總額達新台幣300萬元，扣除必要支出後，其餘將依比例回饋參與的社福團體，協助支持弱勢服務。國際獅子會300D-1區總監蔡沼玲表示，獅子會秉持「服務」的核心理念，希望以點燈行動匯聚善念，照亮社會中更多需要被關注的角落。她說：「每一盞燈都代表一個願望，也是一份愛的傳遞，期盼因為大家的參與，讓彰化變得更加溫暖。」

活動自一早即呈現濃厚的祈福氛圍，來自印度八蚌智慧林佛學中心近40位師父到場誦經祈福，祈求社會平安順遂。現場亦安排浴佛儀式及佛歌演唱，多個社福團體共同供養三寶；僧眾加持的甘露水更分贈民眾，象徵祝福與護佑，使活動更增添祥和感與精神意涵。

國際獅子會300D-1區「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動，今在彰化登場，5,000盞祈福燈點亮募得300萬元，吸引大批民眾參與。（記者陳雅芳攝）

彰化縣政府高度重視此次公益活動，縣長王惠美親自到場表達關心，並由縣府參議柯呈枋代表致詞致謝。他指出，從籌備到記者會再到正式活動，縣府全程關注並協助，「這次點燈活動聚集五千人、點亮五千盞祈福燈，是彰化公益活動的一大創舉，也凸顯民間力量的溫暖與能量。」

蔡沼玲也特別感謝各界支持，包括獅友、社福團體、縣府協助，以及北斗奠安慈善功德會理事長卓煜明、議員白玉如的投入，使這場籌備近一年的公益點燈順利舉行。

今日萬點燭光在彰化匯聚，象徵善念延續，獅子會表示，未來將持續與社會各界攜手，把「讓愛傳久久」從一句口號變成持續落實的行動，讓愛與光亮照耀更多需要幫助的人。