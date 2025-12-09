（有影片）／讓愛傳遞－夜光天使行前記者會啟動 國際同濟會、議員蔡岳儒攜手關懷

讓愛傳遞－夜光天使行前記者會啟動，國際同濟會、議員蔡岳儒攜手關懷 。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國際同濟會雲林區今舉辦「讓愛傳遞—夜光天使行前記者會」，由國際同濟會台灣總會與台灣同濟兒童基金會指導，國際同濟會雲林區主辦、北港國際同濟會承辦，並結合雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒服務處、雲林國際同濟會、虎尾國際同濟會、長城國際同濟會、西螺國際同濟會、斗南國際同濟會、元長國際同濟會、土庫國際同濟會、紫斑蝶國際同濟會、芸欣國際同濟會、崙背國際同濟會、北辰國小與各夜光天使班共同參與。為雲林縣近50所學校、約800名學童提供溫暖支持，讓孩子們在寒冬中獲得照顧與鼓勵。

教育部自97年起推動「夜光天使點燈專案」，服務對象多為低收入、單親、失親及隔代教養等弱勢家庭的國中小學生，透過課後照顧、作業輔導與生活協助，彌補家庭照顧缺口。國際同濟會雲林區今年在張昆利主席帶領下，整合同濟會各分會能量以及家扶中心與地方力量，持續為弱勢學童提供溫暖的點心與陪伴，使每位孩子在夜裡讀書的時刻，都能感受社會的支持。

國際同濟會雲林區副主席林友敬表示，國際同濟會長久以來，本著致力於服務兒童與社區的宗旨，不斷的努力在關懷兒童的議題上。14年前在身為北港同濟會員的蔡岳儒議員發起之下，打開了北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動的序幕。隨著時間的推演，愛的關東煮活動也由北港地區擴及水林、口湖，進而活動的成效受到國際同濟會世界總會、台灣總會的重視，並轉由國際同濟會雲林區主辨，擴及雲林縣各鄉鎮，成為一年一度國際同濟會雲林區的重點工作。

啟動儀式於北港鎮北辰國小舉行，今年特別邀請「八杠狼炒泡麵」餐車入校現場烹煮，孩子們開心享用的笑容便是活動最珍貴的意義。北港國際同濟會長李宏胤指出，兒童是國家的種苗，同濟會多年來致力將關愛深植於孩子心中。透過夜光天使班的陪伴與熱食，期盼孩子未來也能以善意回饋社會，讓愛的力量在世代間延續。他表示，活動餐點從關東煮到今日的炒泡麵雖然變化多樣，但關懷精神永遠不變，更希望未來能讓更多需要的地方受到照顧。

雲林家扶督導王耀慶表示，許多夜光天使班的孩子對聖誕節前吃到關東煮的經歷仍留有美好回憶。更令人感動的是，一些當初受助的孩子現在已回流擔任課後輔導老師，展現了愛的循環。希望藉此活動讓家扶的孩子懂得惜福與回饋，將來有能力時也能幫助學弟妹和社會。此外，感謝社會大眾對中心歲末活動的熱情響應，順利將物資送到900多戶扶助家庭手中，讓他們可以安心過年。

議員蔡岳儒表示，特別感謝主辦單位雲林區的國際同濟會以及承辦單位北港國際同濟會，以及各分會的熱烈響應，共同為社會獻出愛心。這一次的關懷行動有近50所學校的夜光天使班，預計將關心超過800位學生。議員蔡岳儒表示，這些「特殊境遇的夜光天使們，其實是上天要賦予他們更大的任務。」他強調，同濟會與各界所做的，只是在這個過程中，把一份溫暖、一份愛、和一顆種子送給他們，期待這些小朋友們在未來有能力時，也能夠將這份愛的力量傳遞出去，形成一個正向的社會循環。

