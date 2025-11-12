（有影片）豪雨致蘇澳白米溪暴漲民眾受困 消防局緊急搶救脫困

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風暴風圈挾帶強烈降雨，造成宜蘭縣多處災情，蘇澳鎮白米溪暴漲導致鄰近低窪地區住戶受困，宜蘭縣消防局獲報派遣人車搶救。消防人員架設繩索，進行救援，順利將受困民眾救出

宜蘭縣消防局今天上午6點左右接獲報案表示，蘇澳鎮永樂南路白米溪上游，有一戶民宅因溪水暴漲，導致一名住戶受困，隨即派遣3輛消防車及8名消防人員攜帶救生器材前往現場，救援人員抵達後，迅速評估現場水勢與地形，發現現場水流湍急，住戶於溪邊待援，消防人員架設繩索，進行救援，順利救出受困民眾。

縣府呼籲民眾，近日天候不穩，山區與河川沿岸地區應嚴防溪水暴漲，民眾如發現水位上升或道路積水，應儘早撤離至安全地區，切勿強行涉水或逗留觀望，颱風期間應避免前往河川、山區等高風險地帶，並持續關注官方災防資訊，確保自身安全。