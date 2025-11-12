（有影片）豪雨致蘇澳白米溪暴漲民眾受困 消防局緊急搶救脫困
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風暴風圈挾帶強烈降雨，造成宜蘭縣多處災情，蘇澳鎮白米溪暴漲導致鄰近低窪地區住戶受困，宜蘭縣消防局獲報派遣人車搶救。消防人員架設繩索，進行救援，順利將受困民眾救出
宜蘭縣消防局今天上午6點左右接獲報案表示，蘇澳鎮永樂南路白米溪上游，有一戶民宅因溪水暴漲，導致一名住戶受困，隨即派遣3輛消防車及8名消防人員攜帶救生器材前往現場，救援人員抵達後，迅速評估現場水勢與地形，發現現場水流湍急，住戶於溪邊待援，消防人員架設繩索，進行救援，順利救出受困民眾。
縣府呼籲民眾，近日天候不穩，山區與河川沿岸地區應嚴防溪水暴漲，民眾如發現水位上升或道路積水，應儘早撤離至安全地區，切勿強行涉水或逗留觀望，颱風期間應避免前往河川、山區等高風險地帶，並持續關注官方災防資訊，確保自身安全。
其他人也在看
冬山動物收容園區慘淹 志工涉水救毛小孩
鳳凰颱風帶來的豪雨重創宜蘭冬山鄉，就連當地的動物收容園區也淹水。志工徹夜搶救上百隻貓狗，幸好最後都安全撤離。狗狗半個身子，都泡在水裡艱難的涉水前行，其他毛小孩，也都浸濕身體被安置在高處，室內情況更慘不...華視 ・ 4 小時前
鳳凰挾雨彈炸蘇澳！居民嘆：10年沒見過
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風尚未登陸，外圍環流卻已為台灣帶來驚人雨勢，昨（11）日晚間，中央氣象署針對宜蘭地區發布超大豪雨警戒，蘇澳地區3小時累積雨量竟突破300毫米，一夜之間成災，暴雨夾帶土石...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
鳳凰颱風釀宜蘭多處淹水 一票車主PO「車牌協尋文」：額外拾獲8張
這次風災導致宜蘭縣傳出災情，蘇澳雨量觀測站在11日晚間8時50分，觀測到最大3小時累積雨量334毫米，為該站自2010年「梅姬」颱風以來，3小時累積降雨量最多。不少受災居民也紛紛上網PO出慘況，其中，有多輛汽車、機車的車牌被積淹水沖走。許多車主在雨勢稍微趨緩後，出門尋找...CTWANT ・ 7 小時前
大水淹沒蘇澳一層樓高 網憶「15年前梅姬」夢魘......38死、96傷、3千人撤離慘況
宜蘭昨（11日）受鳳凰颱風和東北季風共伴效應影響，降下致災暴雨，導致多地傳出淹水災情，蘇澳尤為嚴重，大水不只淹沒道路，讓停在路邊的汽、機車陷入拋錨、淹進一樓住家，甚至還積水深達一層樓高！軍方也緊急出動兩棲突擊車救援。種種的災害也讓居民聯想起2010年10月的「梅姬颱風」，彷彿那造成38死96傷的惡夢重現。鏡報 ・ 5 小時前
快訊／鳳凰挾豪雨襲台！宜蘭蘇澳多處受災 卓榮泰下午急赴災區勘災
鳳凰颱風襲台，挾帶強烈降雨與狂風，造成宜蘭縣多處受災，例如蘇澳鎮白米溪暴漲，鄰近低窪地區淹水，以及蘇澳、五結與羅東4814戶停電等，對此，行政院長卓榮泰今(12）日臨時增加行程，前往宜蘭勘災，包括視察蘇澳溪分洪工程，蘇澳市區民宅淹水及下水道排水改善，宜蘭縣三星鄉青蔥災損情形，以及視察五結防潮閘門工程辦理情形。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
老屋年年淹水！磚砌防水牆仍擋不住水 93歲高齡嬤：不敢住
受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭持續大雨，傳出積水災情。冬山鄉梅花湖附近有一棟60年的老透天厝，每逢下大雨就一定淹水。93歲的李阿嬤一家三代都住在這裡，大雨一來，瞬間淹到腳踝、甚至家門口積水越淹越高，最後還整個倒灌進屋內，一樓完全泡水，根本沒辦法住人。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
宜蘭連日豪雨釀災！冬山積水淹沒道路 道路成汪洋
宜蘭縣多處地區因連日豪雨而嚴重淹水，冬山鄉、羅東鎮及五結鄉等地區積水情況嚴峻。11日晚間，冬山鄉冬山路一段開始出現淹水情形，車輛只能開啟警示燈緩慢前行，駕駛視線受阻幾乎看不清前方道路。羅東市區街道積水已達小腿高度，民眾行走困難，多處地區拉起封鎖線。隔天清晨，冬山地區的水仍未退去，稻田全被淹沒，路面處處是積水，甚至有休旅車因此拋錨，更有車輛陷入田中，一半浸在水裡。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
大雨狂炸宜蘭！蘇澳車站「軌道變河道」 站前道路一片汪洋屈臣氏泡水
大雨狂炸宜蘭！中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量高達328.5毫米，整個市區宛如泡在水中，火車站前中山路馬路成了水路，民眾涉水而過，無法相信這原本最熱鬧的地方，現在成了一片汪洋。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
宜蘭蘇澳淹水消退 民眾整理家園（1） (圖)
宜蘭縣蘇澳鎮11日晚上時隔15年再遇大水患，積水最深處超過1層樓高。12日上午，積水幾乎全消退，民眾忙著整理家園。中央社 ・ 3 小時前
鏡週刊報導「外交龍燮鬥」 外交部：未查證誤導輿論
針對鏡週刊以「外交龍燮鬥」為題所做的報導內容，外交部今天(12日)回應表示，鏡週刊引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我國外交工作成果，外交部深表遺憾。 外交部指出，我國外交推動近期持續展現具體成果，但在副總統蕭美琴前往歐洲議會演講、國家外交工作取得重要突破之際，鏡週刊的報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊的努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益與公務體系士氣，令人遺憾。 外交部也對鏡週刊未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應、予以平衡表達遺憾與抗議。外交部指出，該報導除引述未經查證的說法外，對於部長及次長的學歷，以及部長率團出訪時間等資訊都有明顯不符事實之處，外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導精神，同時誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。 外交部強調，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就，外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。 另針對報導提到林佳龍7月訪問友邦巴拉圭，「讓賴清德正在安排過境美國、訪問中南美洲的行程曝光，最後行程喊卡中央廣播電台 ・ 6 小時前
全球電動車銷售成長23％至190萬輛 中國囊括三分之二比重
市場研究公司Rho Motion 12日公布，受主要市場強勁需求的推動，10月份全球純電動和油電混合車銷量成長23％至190萬輛。中時財經即時 ・ 6 小時前
宜蘭蘇澳淹水消退 鎮公所出動灑水車 (圖)
宜蘭縣蘇澳鎮11日晚上時隔15年再遇大水患，積水最深處超過1層樓高。12日上午積水幾乎已全消退，民眾忙著整理家園，鎮公所也出動灑水車清理道路淤泥。中央社 ・ 3 小時前
伊拉克國會選舉投票率高 區域各方密切關注
（中央社巴格達11日綜合外電報導）伊拉克今天舉行新國會選舉，投票率出乎意料地超過55%，相較2021年的41%可謂大幅揚升，顯示冷漠與懷疑的氛圍並未如外界預期。中央社 ・ 10 小時前
歐陽妮妮想生3胎 廣告小妹：苦的是張書豪
藝人歐陽妮妮與老公張書豪1月迎來兒子「睦睦」，4月舉家移居中國杭州展開新生活，一家三口近日合體登上中國綜藝節目《亂室英雄》，公開杭州豪宅內部裝潢，更意外上演「夫妻拌嘴」與「姐妹爆料」2大亮點，至於未來家庭計畫，歐陽妮妮透露「想生3個小孩」。自由時報 ・ 9 小時前
業者帶河口鱷在立院大門道路抗議 法院裁罰1萬元
（中央社記者劉世怡台北12日電）農業部預告修法禁止家庭飼養河口鱷，阮姓養殖業者載河口鱷赴立院抗議，警方以違反社維法送辦。北院認定阮男畜養之危險動物出入有人所在道路，罰1萬元，河口鱷沒入。可抗告。中央社 ・ 5 小時前
雨彈襲宜蘭！蘇澳水淹一層樓高 居民安置鎮公所
宜蘭縣蘇澳鎮，目前暴雨依舊下個不停，各地都在淹水，蘇澳鎮長李明哲也說，蘇澳目前形同孤島，水最高淹到一層樓。昨(11)晚有許多的居民都來到蘇澳鎮公所避難，帶著小嬰兒的阿嬤說感覺很恐怖，很久沒有下這麼大的...華視 ・ 7 小時前
中國駭客滲透澳洲關鍵基礎設施 情報首長示警
（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）警告，替中國政府和軍方工作的駭客曾入侵澳洲的電信網路及關鍵基礎設施，若發生破壞性攻擊，可能對經濟造成嚴重干擾。中央社 ・ 6 小時前
宜蘭淹慘！車輛如陸上行舟 駕駛：我覺得我的車完了｜#鏡新聞
昨天（11/11）晚間的風雨，讓宜蘭淹水災情頻傳，但宜蘭縣卻是全國最晚宣布停班停課的縣市，晚間9點18分才公告，讓縣府挨轟決策慢半拍。宜蘭代理縣長林茂盛澄清，因為風雨都沒達標，但考量蘇澳淹水災情基於宜蘭生活圈的通盤考量，評估後才宣布。早在昨天（11/11）晚間7點，網路就一度出現假圖卡，提前宣布停班課，縣府已經要求警察局，展開調查依法究辦。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
陳亭妃：鳳凰來襲守台南 幕僚代完成市長初選登記
（中央社記者葉素萍台北12日電）颱風鳳凰來襲，台南今天停班停課。民進黨立委陳亭妃今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，颱風來襲，她固守台南、守護台南，這是她對台南的承諾「任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起」。中央社 ・ 4 小時前
逸祥才剛結婚！遭太太娃娃爆料婚前10多通電話 「飆三字經罵丈母娘」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導TVBS節目《11點熱吵店》本集內容「夫妻開戰愛情翻盤？！進入婚姻全是考驗」，邀來4對夫妻分享彼此磨合過程，逸祥和原住民歌...FTNN新聞網 ・ 6 小時前