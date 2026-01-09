（有影片）／赤腳阿公又來了！到彰化家扶送暖 發紅包、送祝福

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆年節將近，人稱「赤腳善人」的花壇鄉八德堂堂主賴士田，今（9）日率眾師兄姐第四度走進彰化家扶，親手發放開運紅包，四年來累計捐款達75萬元，讓孩子在寒冬裡感受到滿滿關懷。

現年80歲的賴士田，行善足跡跑遍全台，最讓人印象深刻的，就是近40年來不分冬夏都赤腳走路。他笑說，自己腳上穿的是「娘胎裡帶來的真皮鞋子」，既耐穿又不用換。雖然今天冷氣團報到，為了顧身體、把行善之路走得更久，他特別穿上拖鞋，但在孩子眼中，赤腳阿公的溫暖，早就把寒意都趕跑了。

賴士田從2023年開始和彰化家扶結緣，就答應「每年都要來看看孩子」，而且捐款一年比一年多，從第一年的12萬元、第二年的15萬元、第三年的23萬元，到今年再次送暖，四年下來已經累計75萬元。他感性地說：「看到孩子笑得這麼開心，就是我最大的動力，只要我還走得動，就會繼續來。」

人稱「赤腳阿公」的賴士田今日再度送暖彰化家扶，親手送紅包、送祝福，四年累計捐出75萬元，陪伴弱勢孩子暖心迎新年。（記者陳雅芳攝）

賴士田也很謙虛地說，其實不是自己一個人的力量，很多善款來自八德堂信眾問事時捐出的公益金，大家一起把愛心集結起來，希望幫助弱勢家庭過年不用再為生活煩惱，能好好和孩子吃一頓團圓飯。八德堂長期投入公益，近30年來捐出的金錢和物資，累計已超過千萬元。

今天一早，來自和美、鹿港、秀水、伸港等4個鄉鎮的10位家扶孩子，就在中心等著赤腳阿公到來。其中，來自和美鎮的2歲小岑，爸爸因中風半身癱瘓住進療養院，媽媽獨自帶著小岑和讀幼兒園的哥哥在外租屋，只能靠臨時工作撐起生活。小岑媽媽也當場向八德堂師兄姐表達感謝，謝謝大家的愛心，讓一家人在過年前感受到溫暖。

彰化家扶主任王震光表示，年關將近，對經濟弱勢家庭來說壓力特別大，賴士田連續四年到訪，不只帶來實質幫助，也給孩子很大的鼓勵，讓他們知道社會上有人在關心他們。

目前彰化家扶扶助的兒童將近3000名，仍有不少家庭在寒冬中需要幫助，家扶也呼籲社會大眾一起支持「無窮世代－傳愛過好年」，捐款專線：04-7569336，郵局劃撥帳號：00271389。