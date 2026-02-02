（有影片）／走私中國禽流感疫苗！劉男販售恐害50萬隻雞鴨

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】海巡署偵防分署彰化查緝隊今（2）日宣布，查獲雲林麥寮一名劉姓男子涉嫌從中國走私禽流感疫苗來台販售，數量高達1886瓶！彰化縣動物防疫所提出警告，來源不明的疫苗施打在家禽身上不但沒效，還可能帶來更多病原，恐危害至少50萬隻家禽，甚至威脅公共安全。

海巡署偵防分署彰化查緝隊查獲，雲林麥寮劉姓男子非法走私銷售。1886瓶中國禽流感疫苗。（彰化查緝隊提供）

雲林麥寮發生一起驚人的走私疫苗案件，一名劉姓男子涉嫌多次從中國將禽流感疫苗夾帶進台，數量高達1886瓶，再賣給家禽養殖業者。彰化查緝隊初步估算，每瓶疫苗市價約800至1200元，如果全部施打，粗估至少可涵蓋50萬隻雞鴨。換句話說，這些疫苗原本應該用來保護家禽，卻可能成了「白打疫苗」。

彰化縣動物防疫所所長董孟治指出，台灣目前根本沒有合法的禽流感疫苗，「不管是施打、製造還是販售，都算違法行為。」他強調，這些從中國來的疫苗來源不明，可能含有各種未知病毒，「打了不但沒效，還可能讓家禽生病，甚至傳染到人。」

據了解，劉男曾多次試圖用「地板清潔劑」名義夾帶疫苗入境，蒙混過關，直到去年7月才被查獲。彰化查緝隊表示，他在被查獲前究竟賣出多少疫苗，仍有待釐清。但依照每瓶800至1200元估算，劉男最高可能獲利超過200萬元，利潤驚人，可說是暴利。

部分養殖業者透露，他們曾聽說這些疫苗可防禽流感，甚至有人抱著「試試看」的心態購買，但防疫所提醒，「來源不明的疫苗完全不可靠，一旦施打，可能引入其他病原，得不償失。」董孟治呼籲，養殖業者務必避免購買或施打這類疫苗，以保護自家雞鴨，也避免造成防疫漏洞。

海巡署偵防分署彰化查緝隊也提醒，禽流感防疫以監測、消毒與隔離為主，任何非官方認可的疫苗都可能帶來重大風險，民眾若發現類似販售行為，應立即通報，以免擴大防疫破口。