（有影片）／走進921學防災 國聖國小落實防災教育向下扎根

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為落實防災教育並強化學生面對地震等天然災害的應變能力，彰化市國聖國小一年級學生今（15）日於期末考後前往「921地震教育園區」進行校外教學，透過實地參訪、導覽解說與體驗式學習，深化防災知識理解，讓安全教育從低年級扎根。

國聖國小長期重視防災與校園安全教育，並依據學生年齡層設計循序漸進的教學內容，將地震、防災避難與自我保護等議題系統性融入課程。此次校外教學特別結合課堂學習脈絡，讓一年級學生走出教室、走進921地震教育園區，在真實場域中深化學習成效。

活動過程中，學生在師長與愛心媽媽陪同下，實地走訪震災遺址，觀察地震造成的建築損壞情形，透過導覽人員的專業解說，了解地震發生的原因、地層變化以及正確的避難原則，並學習「趴下、掩護、穩住」等基本防災行動。透過具體畫面與情境說明，有效協助低年級學生建立對災害風險的正確認知。

為落實防災教育，國聖國小一年級學生今日走訪921地震教育園區，透過校外教學深化地震應變能力。（國聖國小提供）

在學習回饋中，學生能主動表達對地震的感受與理解，顯示防災知識已逐步內化為生活經驗。有學生表示，透過實際看到震災現場，更能理解老師在課堂上所教的內容，也知道地震發生時應該如何保護自己，展現此次教學活動的學習成果。

校長李政穎指出，面對台灣地震頻繁的環境，防災教育不能僅停留在書本或演練，而應讓孩子在安全前提下進入真實情境中學習，提升理解深度與實用性。他感謝教師團隊妥善規劃課程內容，以及愛心媽媽們全程陪伴，讓校外教學得以順利進行。

李政穎表示，未來將持續推動分齡、系統化的防災教育，結合校內課程、實作活動與校外學習資源，逐步培養學生具備基本防災素養、自我保護能力與互助精神，讓安全教育成為陪伴學生成長的重要基石，打造更具韌性的校園環境。