（有影片）／超新鮮！八卦山大佛前百名學童「趴著寫書法」
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八卦山大佛前的書法比賽「全員趴下」！顛覆現今書法比賽。第二屆彰化縣大佛盃國小書法比賽今（4）日在八卦山大佛前廣場舉行，吸引縣內100餘名國小學生參賽。不同於傳統坐桌書寫，學生全員席地而寫，展現書法藝術之美。
今（4）日，彰化八卦山大佛前廣場成為小書法家的舞台-第二屆「大佛盃國小席地書法比賽」吸引了100多名國小學生參加。不同於傳統的坐桌書寫，孩子們全員席地而坐，趴在地上揮毫，將書法藝術帶入另一種新鮮體驗。
比賽現場氣氛活潑又專注。雖然有小朋友對「席地揮毫」的姿勢不太習慣，不時動動手腳或換姿勢，但仍全神貫注地寫著，一筆一劃都流露出對書法的專注與認真。有的孩子還會偷偷觀察旁邊同學的字跡，互相模仿，現場充滿童趣與學習的氛圍。
主辦單位彰化縣八卦山大佛風景協會表示，這種席地書寫方式源於古代，早期書法家多是坐於地上書寫，直到東漢後桌椅才逐漸普及。此次比賽不設桌椅，是希望孩子們親身體驗「懸腕運筆」的書寫技巧，也藉此表達對八卦山大佛的尊敬。協會強調，孩子們以最謙遜、最純粹的姿態書寫，不僅學習書法，也體會敬天、敬地、敬文化的精神內涵。
比賽分為低、中、高年級三組，學生們全數到齊，現場每個小朋友的專注神情和手中揮灑的墨跡交織成一幅生動的書法畫面。部分家長和民眾在旁觀看，也被孩子們專注寫字的模樣感染，忍不住拍照留念。
協會表示，比賽結果將於本月16日揭曉，而得獎作品則預定在2月28日於「八卦山大佛禪閣藝廊」展出。透過這場別具教育意義與在地特色的比賽，傳統書法藝術得以在彰化持續扎根，也讓孩子們在席地書寫中感受文化與精神的力量。
