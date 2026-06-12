（有影片）／跟著鯨魚冒險去！彰化兒藝節打造孩子最夢幻暑假
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣文化局主辦的「2026彰化兒童藝術節」將於7月9日至8月9日在員林演藝廳登場，彰化縣長王惠美今（12）日宣布，今年以「員流．讓流動發生」為主題，邀集7大優質表演團隊帶來7檔演出、4場工作坊、1檔親子特展及開幕活動，陪伴親子共度充滿藝術與創意的暑假。
王惠美表示，彰化兒童藝術節舉辦多年來累計超過50場活動，歷年問卷滿意度高達95%，已成為中部地區重要的暑期親子藝文品牌。今年考量暑假高溫天氣，特別善用員林演藝廳優質室內空間，邀請曾獲國內外藝術獎項及參與國際藝術節的優秀團隊來到彰化，讓孩子不必遠行，也能接觸高品質藝文展演。
活動將於7月18日推出免費入場的開幕活動「I FUN起步走」，由刺點創作工坊帶來親子音樂劇演出，MIT米特動物樂園則以薩克斯風巡遊炒熱現場氣氛。當天演藝廳展覽室同步推出親子主題特展及闖關活動，讓大小朋友透過互動體驗開啟感官探索之旅。
今年兒藝節內容豐富多元，首先由《流動的時・光・影・音—你欲泅去佗位？》親子主題特展揭開序幕。演出方面則規劃「好劇童樂會」系列節目，包括光興閣掌中劇團《阿兜仔遊台灣－劇場版》、雲門家庭音樂劇場《一千零5678夜》、明日和合製作所《我，有一個問題？》、好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子》，以及由愛丁堡藝穗節WoW Award得主斜槓青年創作體帶來的《你欲泅去佗位？》，內容涵蓋台語布袋戲、音樂律動、親子劇場及奇幻冒險故事，兼具娛樂與教育意義。
主辦單位也推出4場「PLAY童趣坊」工作坊，包括戲劇體驗、親子舞蹈、故事共創及光影藝術課程，鼓勵孩子透過親身參與與創作，培養觀察力、表達力與想像力，讓藝術不只是欣賞，更能成為探索世界的重要媒介。
文化局表示，即日起至6月25日止購買「好劇童樂會」系列節目票券，可享不限張數75折早鳥優惠；民眾持活動票券至合作藝文店家消費，還可享有「一票雙享」專屬折扣。
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