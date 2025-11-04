（有影片）／跨海來的大城媳婦 劉彩紅用地瓜種出幸福生活

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】在彰化最南端的大城鄉，有對用地瓜寫下幸福故事的夫妻，來自中國廣西的新住民劉彩紅，十多年前隨夫返台落腳大城，從異鄉媳婦到「地瓜女王」，移民署彰化縣服務站主任陳駿璿今（4）日訪視新住民劉彩紅，稱讚她用雙手種出屬於自己的甜蜜人生，也讓這片土地綻放出跨越國界的溫情。

移民署彰化縣服務站訪視新住民劉彩紅，他運用所長開拓網路平臺銷售，種出遠近馳名的「地瓜女王」封號。（記者陳雅芳攝）

來自中國廣西的新住民劉彩紅，十多年前與先生蔡坤宗結婚後定居大城。回憶初到台灣的日子，她笑著說：「剛來時人生地不熟，又聽不太懂台語，講話常常雞同鴨講。」語氣中仍帶著當年的無助與堅持。

蔡坤宗過去曾被公司外派至大陸工廠工作，兩人因緣際會相識相戀，第一個孩子在大陸出生。第二胎懷孕時，彩紅決定返台待產。之後，坤宗辭職回鄉接手家中地瓜園，夫妻倆攜手走進田間，一起翻土、種苗、收成。

園中主要栽種的「台農66號」地瓜，橘紅色外皮與細緻鬆軟的果肉深受市場喜愛。彩紅運用電腦專長，自行架設網站銷售地瓜，並上架拍賣平台、提供宅配服務。雖然初期銷量不如預期，但她堅持品質、積極拓展通路，如今每日平均出貨約50箱，穩定經營已超過17年。

她笑著分享：「有客人怕被騙，還特地跑來田裡看我收地瓜，結果變成長期客戶。像賣甘梅薯條的老闆，跟我合作十幾年都沒離開。」從陌生媳婦到事業經營者，彩紅憑著誠信與努力，讓大城地瓜在市場上打響知名度。

劉彩紅與二林新住民關懷協會理事長陳立云，也熱情展示烘烤地瓜的技巧。她分享：「地瓜要香甜鬆軟，收成後要先放一陣子『辭水』，再以230度烘烤約35分鐘，口感最棒。」地瓜從種植到採收約需四個半月至半年，夫妻倆順應時節輪作，讓土地休養生息，也培養出對季節變化的敏銳掌握。

陳駿璿表示，劉彩紅夫妻倆以勤奮與誠信打造出優質品牌，她的名字「彩紅」正如雨後的虹光，象徵著辛勞過後綻放的希望與美麗。