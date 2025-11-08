（有影片）／車禍重生獻愛回饋 康橋學生捐50萬感謝彰基救命恩
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一場生死交關的車禍，化成滿滿的感恩。康橋國際學校顏同學與家長，為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從鬼門關前搶回生命，今（8）日親赴彰基捐贈50萬元，由總院長陳穆寬代表接受，場面溫馨感人。
今年4月22日，康橋國際學校舉辦單車環島成年禮時，顏姓高一學生在彰化埤頭鄉遭逆向轎車撞擊，傷勢嚴重。當時情況危急，他先送往二林基督教醫院急救，院方立刻啟動重大創傷「綠色通道」，火速轉送彰化基督教醫學中心。院內團隊早已待命，外科、骨科、神經外科、重症醫療團隊通力合作展開搶救。
手術歷經數小時、輸血超過100單位，醫師與護理師連夜奮戰，不放棄任何一線生機。終於，在眾人齊心努力下，顏同學的生命跡象逐漸穩定，也為後續轉至台大醫院治療奠下關鍵基礎。
經歷多月復健與醫療照護，如今顏同學已能重新行走、重拾笑容。當他再度踏進彰基醫學中心，醫護人員紛紛上前關懷，現場掌聲不斷，氣氛感動而溫暖。
陳穆寬說，顏同學一家懷著感恩之心捐出50萬元回饋醫院，院方也加碼150萬元，總計200萬元捐贈給二林基督教醫院，用於添購頂級偏鄉幼兒救護車，守護更多孩子的生命。
康橋國際學校秀岡校區校長溫宥基表示，顏同學從重傷到康復的過程，展現驚人毅力與生命韌性，成為同學心中的榜樣，也讓學校見證「堅持與希望」的教育精神。他感性地說：「許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天，我們是帶著感恩與喜悅而來。」
顏爸爸說，半年多前他是懷著焦急趕往彰化，如今再次來到這裡，心中滿是感恩。「那時候的我，只求孩子能活下來；如今看到他笑著站在台上，真的像作夢一樣。」他感謝醫療團隊的專業與愛心，讓一家人重新看見希望。
