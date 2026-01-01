（有影片）／迎向嶄新115年 彰化縣元旦升旗典禮在鹿港舉行

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為迎接中華民國115年到來，彰化縣政府今（1）日上午在鹿港鎮立體育場盛大舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動，彰化縣長王惠美率縣府團隊、貴賓與鄉親齊聚鹿港，齊唱國歌、向國旗致敬，在熱鬧歡欣的氣氛中迎接嶄新的一年。

彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，縣長王惠美與鄉親齊唱國歌、迎接新年，現場熱鬧溫馨。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，今天是2026年的第一天，「好的開始是成功的一半」，與大家一同在鹿港迎接第一道曙光，象徵新的一年馬到成功。她也感謝過去一年各行各業攜手努力，讓彰化締造多項亮眼成績，縣府團隊在新的一年將持續推動各項施政，朝「美好彰化、希望城市」的願景邁進。

活動由鹿港在地舞團「水凡舞集」揭開序幕，展現舞動新象，隨後由洛津國小合唱團領唱國歌，為115年揭開莊嚴而振奮的序曲。接著由王惠美鳴笛領軍，踩街巡遊正式展開，隊伍沿鹿港老街、新祖宮等地標前進，並於公會堂提供香腸供民眾品嚐，沿途洋溢濃濃年味。

踩街活動結合地方街區與商家，共同推出優惠券，讓民眾在迎接新年的同時，深入體驗鹿港文化與商圈活力，進一步帶動地方觀光與經濟發展。

王惠美也向鄉親宣傳縣府近期活動，指出「2026月影燈季」已在八卦山點燈，展期至3月1日，今年以「跳跳馬戲團」為主題，迎接馬年到來，歡迎親子同遊賞燈；另外「2025彰化GO購」將於1月5日截止登錄，1月7日進行最後一次抽獎，提醒民眾把握機會登錄發票，爭取百萬名車及多項大獎。

彰化縣救國團主委施鳳銘表示，感謝縣府支持，讓救國團在115年第一天以行動服務鄉親，透過升旗典禮、公益園遊會與踩街活動，將祝福與關懷帶入社區，看見孩子與家庭的笑容，讓元旦更具溫度。

社會處指出，今年元旦升旗活動結合公益園遊會、政令宣導闖關、踩街巡遊、親子手作體驗及摸彩等內容，規劃闖關卡集點活動與鹿港老街踩街巡遊，親子體驗包含粉彩書籤、絹印紅包袋、造型氣球、手繪燈籠等，摸彩獎項超過80項，包括電視、腳踏車等好禮，吸引民眾熱情參與。