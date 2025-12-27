（有影片）／迎馬年！八卦山夜晚變童話 2026彰化月影燈季亮燈

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2026彰化月影燈季今（27）日晚間在八卦山大佛風景區璀璨點燈，小丸子、跳跳馬Rody同台亮相，吸引數千民眾湧入山頭賞燈、拍照，夜晚的八卦山瞬間化身夢幻馬戲樂園。

2026彰化月影燈季今日晚間在八卦山大佛風景區點燈登場，小丸子與跳跳馬Rody燈光秀吸引大批民眾湧入賞燈。（縣府提供）

夜幕低垂，八卦山大佛在燈光映照下格外耀眼。2026彰化月影燈季今晚正式登場，彰化縣長王惠美與多位貴賓共同點燈，隨著燈光亮起，跳跳馬Rody與櫻桃小丸子主題燈光秀輪番登場，現場驚呼聲不斷，大小朋友紛紛拿起手機捕捉精彩瞬間。

點燈儀式後，主辦單位加碼發送限量2,000份跳跳馬Rody小提燈、電影《功夫》早鳥優惠券，以及500份電影主題紅包組，現場人潮絡繹不絕，八卦山步道與廣場擠滿前來共襄盛舉的民眾，熱鬧氣氛一路延續。

彰化縣長王惠美表示，月影燈季已成功打造為國際級品牌，今年以迎接馬年為主題，將整座八卦山打造成充滿童趣的「跳跳馬戲團」，不僅有旋轉木馬、馬戲造型燈組，更結合跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP，推出專屬燈光秀與授權主題音樂，打造沉浸式聲光饗宴。

王惠美也特別介紹，今年週五至週日加碼推出彰化子弟九把刀賀歲電影《功夫》特別版雷射光雕秀，透過大佛光雕展演，帶領遊客走進奇幻武俠世界，成為燈季一大亮點。

她同時提醒，「彰化GO購」活動即將於12月31日截止，登錄消費發票有機會把百萬名車開回家；而「2026花在彰化」也將在大年初一盛大登場，邀請全國民眾來彰化安排「白天賞花、夜晚賞燈」的輕旅行。

城市暨觀光發展處指出，2026彰化月影燈季即日起展出至明（115）年3月1日，為期65天，每晚5點30分至10點亮燈。活動期間，只要持114年12月至115年2月於彰化消費滿300元的發票或收據，或加入「愛玩彰化」LINE好友，即可免費搭乘旋轉木馬一次。

此外，民眾只要在「2026彰化月影燈季」、「2026花在彰化」及「2026員林燈會」三大燈區，完成指定LINE集章，就有機會抽中iPhone 17、Switch 2等好禮。縣府也歡迎遊客順遊彰化，品嘗入選「台灣500碗」與「500甜」的在地美食，感受彰化夜晚的溫暖與魅力。