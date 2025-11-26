（有影片）／返鄉青年打響品牌 山寄製菓所青創甜點獲多項肯定

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】位於彰化市台鳳社區、以日系簡約風格為特色的「山寄製菓所」，近年在彰化縣政府青創輔導下逐漸嶄露頭角，屢獲伴手禮獎項肯定。今（26）日上午，縣長王惠美前往視察該店，並對創辦人何彥霖投入在地創業的努力表達肯定。

從市場攤商起家的「山寄製菓所」靠著青創資源逐步成長，縣長王惠美今（26）日到店關心，肯定青年何彥霖的創業毅力。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，何彥霖返鄉創業已有 11 年，原從事美髮用品業務，因喜愛烘焙並持有烘焙證照，早年常自製甜點與親友分享，在口碑累積下於 103 年進入三民市場販售糕點。初期營運並不順利，他持續調整方向，並於 112 年成功獲得彰化縣青年創業補助，縣府並提供品牌形象優化與行銷協助，使其逐步打開知名度。

縣府輔導下，「山寄製菓所」品牌形象更加明確，並於同年榮獲「彰化建縣三百年金好禮十大伴手禮」。今年再度入選經濟部商業發展署「糕餅業深度輔導—升級優化體驗」廠商，店面也於今年 9 月完成整修，以更完整的店面空間迎客。

王惠美指出，彰化在地物產豐富，何彥霖將自身登山興趣與八卦山下風土結合，將「山川寄情」理念融入甜點製程，採用本地小農鮮奶、蜂蜜及時令水果，強調真材實料。

該店招牌「卦山桂圓核桃糕」今年同時入選「台灣糕餅百大伴手禮」與「彰化百大伴手禮」，使用在地農友古法焙製龍眼乾製成；「百香鳳梨夏威夷牛軋糖」則以彰化金鑽鳳梨入料，去年獲農糧署「臺灣 TFS 水果之星」常溫伴手禮佳作。

何彥霖表示，縣府的創業補助與顧問輔導，對品牌定位、商品包裝與曝光度提升皆有實質幫助，使其得以在各大展售活動與百貨通路擴大能見度。他以「匠心山寄、幸福傳遞」為理念，期望持續以日式工法製作甜點，將質感與溫度帶給消費者。

縣府青發處長陳柏村指出，縣府為協助青年返鄉創業，每年編列 1,000 萬元推動「青年創業獎勵補助」。設籍彰化縣 18 至 45 歲青年，完成 30 小時創業課程並撰寫提案即可申請，其中「創業圓夢類」最高補助 30 萬元。

陳柏村說，目前已協助 136 位青年創業，補助金額逾 3,300 萬元。青年發展處表示，未來將持續推動相關政策，協助青年在家鄉穩健發展。