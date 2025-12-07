（有影片）／逢甲大學志工舉辦科學實驗育樂營 學童動手探索樂學科學
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】逢甲大學海外志願服務社本週末在國聖國小舉辦為期兩天的「科學實驗育樂營」，透過科學實驗、闖關遊戲與團隊活動，讓學生在動手操作中體驗科學魅力，同時培養合作力與自我表達能力。
為提升學童對科學的興趣，並推動品德教育與多元學習，逢甲大學海外志願服務社於12月6、7日，在國聖國小舉辦「科學實驗育樂營」。活動以「科學 × 品德 × 創意 × 合作」為核心，透過實驗與遊戲，讓學生從探索、操作到表達，全面體驗科學的趣味與奧秘。
本次營隊由11位大學生志工共同規劃，服務對象為國聖國小高年級學生共25人。活動首日上午，由校長李政穎主持開場，歡迎志工進入校園，並鼓勵學生勇於提問、主動探索。隨後的破冰活動，透過問答與小挑戰，快速建立學生與志工間的默契，現場充滿歡笑與互動。
營隊課程多元，包括科學實驗、手作創作及戶外闖關遊戲。例如，「圍在蛋隙」物理實驗與手作風鈴，讓孩子操作材料觀察科學現象、發揮創意；「彈射火箭」實驗則在安全環境下學習力學原理，學生親手完成小火箭，驚喜與成就感滿溢。戶外闖關遊戲則融入環境保護、生態保育與文化元素，孩子們在合作完成任務的過程中，體驗團隊分工與互助的重要性。
活動最後安排大隊分享時間，孩子們輪流上台表達心得，現場充滿自信與活力。六年級學生林晴表示：「第一次發現科學可以這麼好玩，也讓我更敢發言。」五年級洪翊倫說：「最喜歡和隊友合作完成任務，每個實驗都能親手操作，真的很有趣。」大學生志工也感謝國聖國小的接待與孩子們的熱情，使志願服務更具意義。
李政穎指出，學校將持續與大專院校合作，引入多元學習資源，拓展學生視野，並歡迎更多社團走入校園，共同為孩子打造豐富的教育體驗。營隊最後，全體師生與志工合影留念，為兩天的育樂營畫下圓滿句點。
