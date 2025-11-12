（有影片）／逾5千學童畫出愛地球！彰化「環保彩繪」39小畫家受獎

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「地球需要我們守護！」財團法人台灣環保研究基金會連續兩年舉辦「攜手童行環保彩繪」活動，吸引5116位小朋友參加，孩子們以色彩繽紛的畫筆描繪如何愛護地球，也將心中對環境的關懷化作創意作品。今（11）日頒獎典禮在彰化縣議會新會館1樓舉行，現場氣氛熱烈。

台灣環保研究基金會舉辦「攜手童行環保彩繪」活動，逾5千孩子用畫筆表達對地球的關懷，入選作品在縣議會頒獎。（記者陳雅芳攝）

基金會董事長施期清表示，活動結合藝術與環保教育，鼓勵孩子在創作前先思考何謂環保，每幅畫都是孩子心中對美好環境的想像。「我們希望透過孩子的視角，把環保理念帶進家庭生活，讓觀念從校園延伸到生活中。」

今年比賽由彰化縣環境生態保護協會承辦，彰化縣議員曹嘉豪、周君綾、楊妙月、蕭妤亘協辦，共吸引5116位學童參賽，主辦單位邀請五位專業評審，依主題契合度、構圖完整性、創意發想及色彩運用等標準評選，每個年級組最後各評選出特選1名、優選2名、佳作10名，總共選出39名小畫家。

高年級特選由僑信國小六年二班的李桐彤獲得。她以變色龍作為創作主題，畫中變色龍一半身體以暖色系呈現，周圍有許多快樂的朋友，象徵良好的生活環境；另一半身體則塗成黑色，周邊空無一人，象徵環境惡化帶來的孤寂。李桐彤說：「我想讓大家看到，如果環境不好，生活會受到很大影響，朋友也會離開。」評審稱讚她構思巧妙、色彩明快，是一幅寓意深遠的作品。

低年級特選郭慕澂則以地球為背景，將鋼琴黑白鍵延伸切割畫面，巧妙呈現資源回收、節約能源及環境保護等議題。他的作品色彩鮮明、生動活潑，今年已是第二次獲獎。中年級特選則由和仁國小四年三班許菁穎獲得，她的作品展現對生態保育及淨灘行動的關注，充滿童趣與創意。

施期清說：「每一幅畫都是孩子對未來環境的期許，也提醒我們每個人都應該關心環境，從日常生活做起。」

基金會董事周君綾指出，活動主題涵蓋廢棄物回收、淨灘行動、節能減碳、生態保育等多元面向，孩子們的創意表現令人驚豔，也讓環保理念在孩子心中扎根，進一步影響家庭與社區。