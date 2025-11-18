（有影片）／遊戲＋手作促活化 彰化榮家陪伴失智長者延緩退化

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為延緩失智長者認知退化，彰化榮家與臺中榮總埔里分院合作推出為期半年的非藥物性認知課程，透過遊戲、懷舊與手作，引導16位中度失智長輩活化腦力、重建自信，彰化榮家說，對失智長者而言，穩定的互動與陪伴極為重要，而透過創作、分享與團體參與，能讓長輩感受到被看見、被肯定的力量。

為延緩中度失智長輩認知退化，彰化榮家推出非藥物性課程，透過記憶訓練與手作活動活化腦力。（記者陳雅芳攝）

彰化榮家自今年7月至12月與臺中榮民總醫院埔里分院合作，推出一系列非藥物性的認知活化課程。課程由社工師余金英帶領，共有16位中度失智長輩參與，希望透過趣味活動喚醒記憶、刺激感官，讓長輩在互動中找回專注力與自信。

社工師余金英表示，每堂課皆從「提示性活動」暖身，透過問候、對答或生活情境引導，協助長輩慢慢進入主題。隨後再安排顏色辨識、數字與空間邏輯配對、圖片排序、懷舊回憶等多元遊戲，從簡單動作逐步過渡到需要判斷與記憶的挑戰，讓長輩在輕鬆氛圍中啟動腦力。

在遊戲後接續進入手作課程，是長輩最期待的環節。課堂上設置四張桌，每桌配有一位照服員陪伴，協助長輩操作工具、完成作品。透過動手創作，長輩不僅訓練手眼協調，更能在成功完成作品的瞬間展露久違的笑容。

課程最後的「作品分享時間」更是最溫馨的片刻。余金英分享，長輩會輪流介紹自己的創作與想法，彼此稱讚、互相鼓勵，「看見長輩因被肯定而眼神發亮，那是一堂課最感動的時刻。」

聖誕節的到來，今（18）日課堂作品「毛線纏出記憶樹」以毛線纏繞聖誕樹造型紙板為主題，讓長輩在纏繞過程中練習手部靈活度與空間概念，同時透過色彩與節慶意象，提前感受聖誕節氛圍，進一步強化時間與現實導向能力。

彰化榮家主任蘇再勝表示，榮家長期致力提升長者生活品質，不斷推動非藥物性課程，希望長輩能在創作中重拾自信、在交流中感受陪伴，更在被看見與被肯定的過程中獲得心理支持。

他強調，期待每位長輩都能在生活中綻放屬於自己的光彩，「這些課程不只是活動，而是陪伴長輩面對失智的力量。」