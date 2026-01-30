（有影片）／過年就來彰化！九天春節市集白天拜廟、晚上逛夜市

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節即將到來，彰化市公所自2月14日至22日推出「廟街鬧市．馬上有錢」春節市集。市長林世賢今（30）日宣布．九天活動串聯廟宇古蹟、老街巷弄與在地美食，還有光雕秀、表演與闖關活動，白天拜廟祈福、晚上逛市集，讓民眾沉浸在最有年味的彰化春節氛圍中。

春節去哪裡走春？彰化市九天市集結合廟宇古蹟、巷弄小吃與光雕秀，邀民眾體驗最有年味的彰化。（記者陳雅芳攝）

彰化市公所今年春節市集再升級，從民族路到永樂街，連結開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟、元清觀等多座百年古廟，打造最具特色的廟街走春路線。林世賢表示，從113年首辦春節活動以來，已吸引大量外地遊客和在地居民參與，去年就吸引百萬人次。

今年活動不僅延長至九天，更擴大到小西商圈及高賓閣，並延續台灣設計展人氣爆棚的AI光雕秀，讓夜晚的巷弄更加迷人。

彰化市公所說．今年市集特別規劃「命理一條街」，民眾可走進巷弄祈福轉運；還有「南門市場嘉年華」，重現老市場熱鬧的人情味，讓每個角落都充滿新春喜氣。活動現場超過140攤市集，集結美食、文創、手作與特色商品，還有闖關遊戲和抽獎活動，最大獎甚至有機車可抽，滿足大人小孩各種玩法。

活動每天從下午2點至晚上9點熱鬧開放，除夕當天永樂街市集延長至晚上11點，白天拜廟祈福、晚上逛市集，體驗傳統與現代交織的新春氛圍。永樂街慶安宮廟口的「那卡西」經典音樂重現、民族路市集的闖關活動，以及和平路1巷、小西商圈和高賓閣的光雕秀與年節主題表演，讓整條街區都充滿歡樂與熱鬧感。

市公所指出，希望透過春節市集，讓彰化成為「過年必來走春」的首選城市。不僅帶動地方經濟與商圈發展，也讓返鄉遊子與市民在熟悉街道中，看見城市改變與用心。

市長林世賢誠摯邀請大家春節走進彰化市，走廟宇祈福、逛巷弄小吃、感受最有溫度、最有年味的春節市集，共迎「馬上有錢、好運連連」的新年。