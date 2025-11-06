（有影片）遏止「毒駕」危害 宜蘭縣議員呼籲盡速研究快速檢測方式

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】警方對於有酒駕嫌疑的駕駛人可以透過酒測器馬上確認是否喝酒？但對於有吸毒嫌疑的駕駛人卻需要經過尿液採檢才能確認，由於尿液採檢不能即刻實施，宜蘭縣議員簡松樹今天在縣議會警察局工作質詢時就提出希望盡快研究毒駕檢測方式。

簡松樹議員表示，毒駕跟酒駕到底哪個嚴重？他認為兩項都嚴重，但是酒駕已經實施多年，大家都很警惕，但毒駕沒有！因此，快速的檢驗 是目前當務之急。

宜蘭縣警察局長劉炯炫表示，發現駕駛人神色慌張或是神色的反應不太一樣，我們希望能夠讓員警當場就可以對他實施相關毒駕的一個測試，所以要達到這個目的的話，就必須要有一個唾液的一個試劑。

廣告 廣告

宜蘭縣警局刑警大隊大隊長陳人嘉表示，有鑑於近期毒駕案件有增多趨勢，警方為了防止以及查緝毒駕，過往都必須要求他去驗尿，做尿液篩檢來判定是否毒駕？為便利警方執法以及能夠在第一時間能夠快速判別是否為毒駕，警政署正在推動唾液快篩，明訂警方可使用唾液快篩，明訂民眾如果拒絕檢測會有相關罰則，授權由警察如果發現民眾有可疑毒駕的情事，可以使用毒品唾液快篩試劑去做檢測。

據了解，唾液毒品快篩檢測即將全面上路執法，未來只要短短3分鐘即可測出駕駛人是否施用毒品，接著就可以依道路交通管理處罰條例當場移置保管車輛並吊扣吊銷駕照，後續還可依刑法、刑事訴訟法規定，採集尿液檢測及涉犯公共危險罪移送偵辦。