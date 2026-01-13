（有影片）／達德商工師生暖心陪長輩 笑聲滿溢彰化榮家

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】用陪伴拉近世代距離。彰化縣達德商工師生今（13）日前往彰化榮家進行服務學習活動，透過實作體驗、歌聲交流與溫暖互動，陪伴長輩共度一段充滿笑聲與關懷的美好時光。

達德商工師生今日前往彰化榮家，用笑聲、歌聲與料理陪伴長輩，為長輩帶來滿滿笑聲與關懷。（彰化榮家提供）

活動由學務主任趙淑莉親自帶隊，率領餐飲科二年級學生走入榮家，展開一場結合專業技能與人文關懷的交流行程。活動一開始，餐飲科教師李宜芳指導學生協助長輩進行頭皮梳理與簡易按摩，透過溫和刺激促進血液循環，讓長輩在放鬆中感受細膩的陪伴與照顧，現場氣氛溫馨融洽。

接著，學生們準備了蓮子銀耳露、芝麻奶酪、紅豆糕等養生小點，兼顧美味與營養。長輩品嚐後，紛紛稱讚「甜而不膩、口感剛好！」學生則在旁介紹食材和製作過程，讓長輩感受到年輕人的用心與巧思。品嚐之間，學生還與長輩分享生活趣事，現場笑聲此起彼落，氛圍溫馨又熱鬧。

活動現場也安排了歌唱表演助興，輕快的旋律帶動氣氛，不少長輩隨著節奏輕聲哼唱，有的甚至隨手打拍子，場面生動又充滿互動感。隨後的高潮表演由黃同學帶來跆拳道展示，俐落的動作與穩健氣勢讓長輩們目不轉睛，掌聲連連，不時有人讚嘆「真厲害！」，現場充滿青春活力與驚喜感。

活動最後，學生與長輩一同動手煎製蔬菜煎餅。大家分工合作，有的切菜、有的翻煎、有人負責擺盤。過程中，長輩與學生邊做邊聊生活點滴，分享家常經驗與小秘訣。簡單的料理搭配真誠陪伴，讓活動在香氣與笑聲中畫下完美句點。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過與學校合作推動服務學習，學生不僅能將專業技能落實於生活中，更能培養同理心與社會責任；長輩則在陪伴中感受到年輕活力與溫暖關懷，實踐了世代共融的理念。他也表示，未來將持續串聯校園與社會資源，打造更多溫馨又有意義的活動，讓每位住民都能享受快樂時光。